أحمد فرهود

الجزائر | كائنات "طاسيلي نآجر" الفضائية.. كابوس "مؤامرة خيخون" يطارد زملاء رياض محرز في كأس العالم 2026

كل ما تريد معرفته عن الجزائر..

عندما نُشاهد أفلام "هوليود"، التي تتحدث عن هبوط كائنات من كواكب أخرى على الأرض؛ نردد قائلين: "ما كل هذا الخيال!".

لكن.. تخيل عزيزي القارئ، أن تُشاهد مثل هذه الأمور على أرض الواقع؛ وتحديدًا من خلال 15 ألف لوحة جدارية و"نقوش"، تم توثّقيها في أحد المتاحف.

نعم.. في قلب المتاهة الحجرية للجنوب الجزائري، يقبع أكبر وأغرب متحف مفتوح على وجه الأرض، وهو هضبة "طاسيلي نآجر"؛ التي تحتوي على سرّ حضارة غامضة، تعود إلى أكثر من 10 آلاف عام قبل الميلاد.

والصدمة الكبرى التي فجّرها هذا الاكتشاف الأثري المثير، في ثلاثينيات القرن الماضي، تمثّلت في جداريات "الصحراء الخضراء"؛ فالرسومات لم تصوّر رمالًا قاحلة، بل وثّقت بيئة تعج بالأنهار الغزيرة والمروج وحيوانات السافانا كـ"الفيلة والتماسيح والزرافات".

كل ذلك بمثابة الإثبات القاطع، على أن هذا القفر الميت اليوم؛ كان مهدًا أخضر لـ"جنة مفقودة"، تضج بالحياة والاستقرار.

أما ذروة الإثارة التي أشعلت معارك الفرضيات وخيال السينما، فكانت جداريات "الرواد الفضائيين" ومخلوقات "الرؤوس الدائرية"، التي ترتدي بدلات وخوذات غريبة؛ فرغم جنوح البعض لنظرية "الكائنات الفضائية"، إلا أن حقيقة "طاسيلي نآجر" - المحمية عالميًا من منظمة اليونسكو - تظل أكثر عبقرية.

هذه الحقيقة، هي تجسيد لأقنعة وطقوس سحرية مبهرة للإنسان الأول؛ صاغها كأعظم وثيقة بصرية، تختزل تحوّلات البشرية تحت سقف صخري واحد.

    البلد.. تحالف عثماني كان نواة لـ"دولة المليون ونصف مليون شهيد"

    من رحم السواحل المُشتعلة في القرن الساس عشر، وُلِدت نواة الدولة الجزائرية الحديثة؛ حين تحالفت المنطقة مع العثمانيين، لصد الغارات الإسبانية.

    هذا التحالف أسفر عن تشكيل "إيالة الجزائر" - الاسم التاريخي والسياسي للدولة سابقًا -؛ والتي سرعان ما تحوّلت إلى قوة بحرية، في البحر الأبيض المتوسط.

    الجزائر وقتها لم تكن مجرد ولاية، بل دولة شبه مستقلة بجيشها وأسطولها، تقوم بإبرام المعاهدات، وتفرض هيبتها الدولية؛ حتى جاء عام 1830 ليقلب الموازين، بوقوع البلاد تحت وطأة الاستعمار الفرنسي الشرس، وتفكيك سلطتها المركزية.

    ومع انطفاء العهد العثماني.. برز من قلب الركام فارس شاب يدعى الأمير عبدالقادر الجزائري، الذي لم يقد مقاومات شعبية فحسب؛ بل شيد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أركان دولة منظمة وعصرية، بجيش نظامي وعاصمة متحركة وطنية.

    وفي ليلة الأول من نوفمبر 1954، دوت رصاصات جبهة التحرير الوطني؛ لتعلن ميلاد واحدة من أعظم الثورات التحريرية، في القرن العشرين.

    هذه الثورة لم تكتفِ بالسلاح، بل أسست حكومة مؤقتة في المنفى؛ لتخوض معركتها الدبلوماسية في المحافل الدولية، بصفتها الممثّل الشرعي للسيادة الجزائرية.

    وبعد ثماني سنوات من التضحيات، انحنى المستعمر أمام صمود "بلد المليون ونصف المليون شهيد"؛ حيث أُجبِر على توقيع معاهدات السلام، التي مهدت لاستفتاء شعبي تاريخي.

    وفي الخامس من يوليو 1962، نفضت البلاد غبار 132 عامًا من الاحتلال، ليرتفع علمها عاليًا في سماء الحرية؛ مُعلنة عن قيام "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، حيث كان ذلك بمثابة التتويج لمسار تاريخي طويل.

    المنتخب.. أثبت أن كرة القدم والسياسة وجهان لعملة واحدة

    منتخب الجزائر الأول لكرة القدم؛ هو توثيق حقيقي لعبارة "كرة القدم والسياسة وجهان لعملة واحدة".

    نعم.. النواة الأولى للمنتخب الجزائري، وُلِدت في أبريل 1958؛ عندما أسست جبهة التحرير الوطني، فريقًا لكرة القدم في تونس.

    تكوّن هذا الفريق من لاعبين جزائريين محترفين، تركوا أنديتهم الفرنسية بشكلٍ سري، أمثال "رشيد مخلوفي ومصطفى زيتوني"، لتدويل قضية بلادهم دوليًا من خلال 91 مباراة ودية؛ قبل نيل الاستقلال 1962، وتأسيس الاتحاد المحلي للعبة في أكتوبر من نفس العام.

    وشهدت فترة الثمانينات، الصعود الحقيقي للكرة الجزائرية على الساحة العالمية؛ بقيادة جيل أسطوري يضم أسماء مثل "لخضر بلومي، رابح مجر وصالح عصاد".

    وشارك منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم "إسبانيا 1982"، لأول مرة في تاريخه؛ حيث حقق إنجازًا خالدًا بالفوز (2-1) على بطلة أوروبا آنذاك ألمانيا الغربية، بهدفي ماجر وبلومي.

    لكن.. هذه النسخة كانت شاهدة على ما عُرِف باسم "مؤامرة خيخون"؛ عندما اتفقت ألمانيا الغربية مع النمسا على الفوز (1-0)، ليصعد الثنائي معًا من دور المجموعات على حساب الجزائر.

    أيضًا.. تأهل المنتخب الجزائري - للمرة الثانية على التوالي - إلى بطولة كأس العالم، وذلك في نسخة "المكسيك 1986"؛ قبل أن يتوّج بلقب كأس أمم إفريقيا 1990، على أرضه ووسط جماهيره.

    إلا أن المنتخب الجزائري دخل "العشرية السوداء"، بعد هذا التتويج الإفريقي، حيث غاب عن الساحتين القارية والعالمية؛ قبل أن يعود بقوة بعد ذلك، من خلال المشاركة في كأسي العالم 2010 و2014.

    وحقق الجزائريون أفضل إنجاز مونديالي لهم، في نسخة "البرازيل 2014"، وذلك بالوصول إلى دور الـ16؛ قبل الخسارة (1-2) أمام ألمانيا، في مباراة ملحمية.

    بعدها.. عانى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم من عدم استقرار، مع العديد من التقلبات بين النجاح والفشل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الغياب عن كأس العالم 2018؛ ومن ثم التتويج بلقب أمم إفريقيا 2019، للمرة الثانية في تاريخه.

    * ثانيًا: الغياب عن كأس العالم 2022؛ ومن ثم العودة إلى نسخة القارة الأمريكية 2026، بقيادة رياض محرز وزملائه.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب الجزائر؟

    في الحقيقة.. أكثر اسم أصبح يلفت الانتباه في منتخب الجزائر، خلال الفترة الأخيرة؛ هو محمد الأمين عمورة، جناح ومهاجم نادي فولفسبورج الألماني.

    ذلك يجعلنا نقول إن عمورة، هو اللاعب الذي يجب متابعته في منتخب الجزائر، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    لكننا رغم ذلك؛ سنُركز على النجم المخضرم رياض محرز، جناح عملاق جدة النادي الأهلي.

    محرز البالغ من العمر 35 سنة، يخوض آخر بطولة كأس عالم في مسيرته الكروية - كما صرح هو بنفسه -؛ بل أنه ربما يعتزل دوليًا، بعد هذه المشاركة.

    لذا.. يستحق هذا اللاعب المخضرم، أن يخطف كل الأنظار في بطولة كأس العالم 2026؛ بعد رحلة دولية دامت 12 سنة، من 2014 وحتى الآن.

    * أرقام رياض محرز مع منتخب الجزائر:

    - مباريات: 113.

    - دقائق: 8.275.

    - مساهمات تهديفية: 82.

    - أهداف: 38.

    - تمريرات حاسمة: 44.

    ويدخل محرز مونديال القارة الأمريكية؛ بعدما نجح في قيادة الفريق الأهلاوي للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، مع التتويج بكأس السوبر السعودي 2025-2026.

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب الجزائر؟

    تضم قائمة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، نجومًا هم مزيج من "أصحاب الخبرة والشباب"؛ حيث يُعد صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن الألماني إبراهيم مازة، أكثر موهبة تستحق المتابعة بالفعل.

    مازة يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في مركز صانع الألعاب؛ حيث يُلقب باسم "مارادونا الجزائر"، نظرًا للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

    - بعض الحقائق عن إبراهيم مازة:

    * أولًا: وُلِد في ألمانيا؛ من أب جزائري وأم فيتنامية.

    * ثانيًا: تدرج في الفئات السنية لنادي هيرتا برلين الألماني؛ حيث أثبت موهبته الكبيرة في الدرجة الثانية.

    * ثالثًا: مثّل الفئات السنية المختلفة للمنتخب الألماني؛ وكانت هُناك رغبة قوية لاستدعائه إلى الفريق الأول.

    * رابعًا: فضل تمثّيل منتخب بلاده الجزائر بدلًا من ألمانيا؛ عندما تم استدعائه رسميًا في أكتوبر عام 2024.

    * خامسًا: اتخذ خطوة مهمة في مسيرته الكروية؛ عندما انضم إلى نادي باير ليفركوزن الألماني صيف 2025.

    المثير في الأمر أن مازة، سجل الهدف "رقم 100" في تاريخ الجزائر ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك عندما هز شباك المنتخب السوداني، في النسخة الأخيرة.

    وقدّم مازة مستويات جيدة مع باير ليفركوزن، في موسم 2025-2026؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    حظوظ منتخب الجزائر

    لن تكون مهمة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، سهلة أبدًا في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن تواجد الجزائر في "المجموعة العاشرة"؛ إلى جانب كل من الأرجنتين، النمسا والأردن.

    والمنتخب الأرجنتيني هو حامل لقب كأس العالم أساسًا؛ بينما النمسا من أكثر الفرق تعقيدًا في القارة الأوروبية، بينما أثبت الأردونيون أنهم يتطورون بسرعة كبيرة مؤخرًا.

    كما أن تاريخ الجزائريين ضد المنتخبات الثلاث، ليس جيدًا أبدًا؛ حيث تقابل مرة واحدة مع كل منهم - دون أن يحقق أي انتصار -، وذلك على النحو التالي:

    * كأس العالم 1982: الجزائر (0-2) النمسا.

    * مباراة ودية 2004: الجزائر (1-1) الأردن.

    * مباراة ودية 2007: الجزائر (3-4) الأرجنتين.

    لكن لا ننسى.. الجزائريون سيكون لديهم حافزًا كبيرًا للغاية، عندما مواجهة منتخب النمسا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    وكما ذكرنا في تقريرنا.. منتخب النمسا هو أحد طرفي "مؤامرة خيخون" في كأس العالم 1982؛ عندما اتفق مع ألمانيا الغربية على نتيجة مباراة الجولة الأخيرة، بهدف إقصاء الجزائر من دور المجموعات.

    وربما تكون الرغبة في "الانتقام"؛ هي دافع منتخب الجزائر الأكبر للفوز على النمسا، وتسهيل التأهُل إلى الدور الثاني من البطولة المونديالية بذلك.

    وليس علينا سوى الانتظار الآن؛ لمعرفة كيف سيكون أداء منتخب الجزائر الأول، في هذه المجموعة المونديالية المُعقدة للغاية.