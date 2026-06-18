Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

"هجوم على زملائه واتهامات بسلب الفوز من البرتغال".. انتفاضة شقيقات كريستيانو رونالدو للدفاع عنه بعد مواجهة الكونغو الديمقراطية

كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغال
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

هجوم على رونالدو.. والعائلة ترد سريعًا

خرجت عائلة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، للدفاع عنه خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد تعادل منتخب البرتغال المخيب للآمال، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رونالدو تعرض لانتقادات عنيفة للغاية؛ بسبب مستواه السيئ في تعادل البرتغال والكونغو (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة الحادية عشر" ببطولة كأس العالم 202.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إيلما أفيرو تزعم بـ"ظلم" منتخب البرتغال

    سجلت الـ25 لمسة، التي قام بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أقل رقم له على الإطلاق، في مباراة كاملة ضمن بطولة كبرى.

    أيضًا.. مدد رونالدو سلسلة مبارياته الخالية من الأهداف، في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا، إلى 10 لقاءات متتالية.

    وبالتزامن مع الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها الأسطورة البرتغالية؛ خرجت شقيقته إيلما أفيرو للدفاع عنه عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث وصفت تعادل منتخب البرتغال مع الكونغو بغير العادل.

    واعتبرت إيلما أن المراقبين من الخارج، لا يدركون حجم الضغط الشديد الذي يتعرض له اللاعبون فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وفقًا لما أوردته "قناة RMC".

    ونشرت إيلما صورة للفائز خمس مرات بجائزة "الكرة الذهبية"، وكتبت عليها: "أعتقد أن البدايات صعبة، لكن النهايات تكون جيدة.. أنتم من تتواجدون على أرض الملعب، من السهل عليكم التحدث؛ بالإضافة إلى أن خسارة الفوز بهذه الطريقة، ليست بالأمر السهل". 

    • إعلان
  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كاتيا أفيرو تركز على الفشل الجماعي للبرتغال

    كما استخدمت كاتيا أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الأخرى، حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن شقيقها، وإن كانت انتقاداتها قد ركزت بشكلٍ أكبر على الانهيار التكتيكي العام للمنتخب الوطني؛ حيث تساءلت عن سبب فقدان الفريق لإيقاعه وانعدام التماسك بين اللاعبين، بدلًا من إلقاء اللوم على صاروخ ماديرا وحده.

    ووفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، نشرت كاتيا ما يلي: "كما لو أن السحر قد أثر عليهم، نسوا كيف يمررون الكرة لبعضهم البعض، وكيف يستعيدونها، وكيف يشنون الهجمات المرتدة.. جرت المباراة بين خط الوسط والدفاع". 

    وأضافت شقيقة رونالدو: "غريبة.. هذه بطولة كأس العالم؛ لكن هيا بنا، بدايات سيئة ونهايات رائعة". 

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هنري ينتقد كريستيانو رونالدو "الأناني"

    على الرغم من الدعم العائلي.. لم تكن أساطير كرة القدم متسامحة بنفس القدر، تجاه أداء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ حيث اتهم النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري، بإعاقة طريقة لعب منتخب بلاده.

    وكان هنري لاذعًا في تقييمه؛ حيث قال: "لأنه يريد التسجيل بشدة، فإنه يعوق برونو فرنانديش.. الفريق هو الذي يحتاج إلى التسجيل، وليس أنت". 

    وتردد هذا الرأي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تساءل المشجعون والمحللون على حد سواء، عما إذا كان فريق المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز يعتمد بشكلٍ مفرط على لاعب لم يسجل أي هدف في عشر مباريات متتالية بالبطولات الكبرى.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    جفاف تهديفي استمر أربع سنوات

    بعد هذا التعادل المخيب للآمال، ستوجه البرتغال أنظارها نحو العودة بقوة في مباراتها المقبلة ضد منتخب أوزبكستان، يوم 23 يونيو 2026؛ قبل أن تختتم مشوارها في "المجموعة الحادية عشر"، بمواجهة حاسمة ضد كولومبيا.

    وتبدو الإحصائيات قاتمة بالنسبة للنجم السابق في مانشستر يونايتد وريال مدريد؛ فليس على المرء سوى العودة بالذاكرة إلى المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ضد غانا، ليجد آخر هدف سجله رونالدو في إحدى البطولات الدولية الكبرى. 

    ولم يسجل اللاعب الأسطوري الذي يحمل الرقم 7، أي أهداف طوال الفترة التالية لتلك البطولة؛ سواء أمم أوروبا 2024 أو كأس العالم 2026 - حتى الآن -.

كأس العالم
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
أوزبكستان crest
أوزبكستان
أوزباكستان
كأس العالم
كولومبيا crest
كولومبيا
كولومبيا
الكونغو الديمقراطية crest
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية