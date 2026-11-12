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محمود خالد

قائد بدون شارة: الرقم 10 في حقبة ما بعد ميسي .. خبرة لاوتارو وطفرة كومو تنتصر لنيكو باز "أيهما الأجدر به؟"

فقرات ومقالات
لاوتارو مارتينيز
نيكو باز
ليونيل ميسي
الأرجنتين
إنتر
كومو

أكثر من مجرد رقم في الأرجنتين..

الحياة بعد ليونيل ميسي.. لا يزال ذلك العنوان الذي يؤرق جماهير الأرجنتين، بل ويعد السؤال الذي يشغل بال الأوساط الرياضية في مختلف أنحاء العالم، "من يحمل الرقم 10 بعد القائد التاريخي؟".

الرقم 10 الذي لم يثر جدلًا لسنوات طويلة، حول هوية من يرتديه، خاصة وأنه ظل يزين قميص ميسي، منذ أن ارتداه لأول مرة في مارس 2009، في مباراة فنزويلا، بعد اعتزال ريكيلمي، وحتى اعتزاله في مباراة بنين، في أكتوبر 2026، وإن تعاقب عددُ من اللاعبين على ارتدائه في المباريات التي كانت تشهد غياب "لابولجا"، مثل إيفر بانيجا، سيرجيو أجويرو، أنخل دي ماريا، باولو ديبالا.

وبعيدًا عن مكانة الرقم "10" في تاريخ كرة القدم، الذي يرمز للاعب الذي يملك الحس الإبداعي ومهارة كبيرة في صناعة اللعب، والتسجيل أيضًا، فإن هذا الرقم على قميص منتخب الأرجنتين، أكثر من مجرد رقم؛ كونه يرمز لمكانة تاريخية، حيث تعاقب عليه أساطير أرهقوا كاتب التاريخ في حصد إبداعهم في المستطيل الأخضر، مثل ماريو كيمبس، أورتيجا، خوان ريكيلمي، والأسطورتين دييجو مارادونا وليونيل ميسي اللذين رفعا كأس العالم في نسختي 1986 و2022، ما يعني أن حامل هذا القميص، لن يرث مجدًا فقط، ولكن مسؤولية هائلة على عاتقه، وربما يظل في خانة المقارنة كثيرًا، خاصة وأنه سيكون رمزًا لحقبة ما بعد ميسي.

  • الرقم 10 .. حقبة باز وضربة لنجم فيورنتينا!

    إذا عدنا بالزمن للوراء قليلًا، وتحديدًا عام 1994، لعلنا سنشاهد أزمة مشابهة لما نمرّ به حاليًا، خاصة وأن ذلك العام، الذي شهد ما وصفه دييجو مارادونا، الأسطورة الأرجنتينية الراحلة، بأنه تلقى طعنة في الظهر من قِبل الفيفا، بعد استبعاده من المونديال، وبينما جاء مارسيلو جاياردو، ليحمل القميص رقم 10، والذي حقق انطلاقة قوية له في 1995، وحتى كوبا أمريكا 1997، التي سجل بها ثلاثة أهداف، إلا أن ارتدائه لهذا القميص لم يستمر لأكثر من ثلاث سنوات.

    وبينما تعاقب النجوم على الرقم 10، حتى جاء ليونيل ميسي، ليكتب معه سلسلة بدأت بخيبات أمل، ومن ثمّ مجدًا سيجعل من الصعب على من يأتي بعده أن يحقق ما قدمه لابولجا، في مسيرة دولية أسطورية، تخطت العشرين عامًا.

    وفي هذا السياق، قالت شبكة TYC، إن القميص رقم 10 سيظل شاغرًا في الأرجنتين، خلال فترة التوقف الحالية في نوفمبر، نظرًا لأنه ليس إلزاميًا ارتداء اللاعبين للقمصان من رقم 1 إلى 11، خلال المباريات الودية المعتمدة من الفيفا، في الوقت الذي يستعد فيه راقصو التانجو لملاقاة أوروجواي وكوستاريكا في نوفمبر.

    ولكن، هذا الأمر لم يمنع من الاستمرار في الحديث عن حامل "الرقم الأسطوري" القادم في الأرجنتين، حتى جاء الحديث بشأن ثلاثة لاعبين..

    * نيكو باز - كومو.

    * لاوتارو مارتينيز - إنتر.

    * فرانكو ماتانتونو - فيورنتينا.

    وجاءت مستجدات هذا الأمر، بأن باز ولاوتارو هما الأكثر ترشيحًا لحمل الرقم 10، كما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأرجنتينية، الأمر الذي سيعد ضربة "محبطة" لآمال ماتانتونو، الذي أعاره ريال مدريد إلى فيورنتينا، بحثًا عن فرصة المشاركة.

    ولكن، إذا ما صار النطاق محصورًا بين باز ولاوتارو، فمن الأجدر منهما بامتلاك القميص رقم 10، ليكون خليفة ليونيل ميسي؟

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    لاوتارو مارتينيز

    في البداية، لنقل إن لاوتارو مارتينيز قد تم استبعاده من قائمة الأرجنتين في معسكر نوفمبر الحالي، على إثر إصابته بإجهاد في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

    ولكن، إذا كان الحديث بنظرة مستقبلية، فهناك عوامل تجعل صاحب الـ29 عامًا، أجدر بحمل القميص رقم 10، خلفًا لليونيل ميسي في المرحلة المُقبلة..

    * خبرته القيادية التي تؤهله ليكون "خليفة ليونيل ميسي"، خاصة أنه يحمل شارة إنتر، وكذلك القميص رقم "10" للنيراتزوري.

    * لعبه على مبدأ "المهاجم الشامل"، الذي يجيد الضغط العالي واستعادة الكرة، وإجبار المدافعين على ارتكاب الأخطاء، والذي كان يلعب دورًا محوريًا في تحرير ميسي من واجباته الدفاعية، فضلًا عن أرقامه في شباك الخصوم.

    * عنصر محفز لزملائه داخل غرفة الملابس، كما قال عنه سيموني إنزاجي، أثناء تدريب إنتر، إنه قائد وقدوة يُحتذى به، ورؤية عزيمته داخل وخارج الملعب تعد دفعة معنوية هائلة للجميع.

    هذه العناصر جعلت "إل تورو" سلاحًا ثابتًا مع منتخب الأرجنتين، رغم تراجعه تهديفيًا في فترة مونديال 2022 التاريخي، وتلقيه انتقادات بأن أداءه الدولي لا يُقارن بنظيره في إنتر، إلا أنه عاد ليؤكد للجميع بأنه مهاجم لا غنى عنه، وأرقامه تتحدث عنه، خاصة بعدما لعب دور البطولة في قيادة الأرجنتين للقب كوبا أمريكا 2024، فضلًا عن تسجيله 3 أهداف، ليصبح ثاني هدافي التانجو في مونديال 2026، بعد ليونيل ميسي.

  • Nico Paz - Argentina 2026Getty

    نيكو باز

    لننتقل إلى نيكو باز، الذي يجسّد في أرض الملعب، طفرة كومو الهائلة مع المدرب سيسك فابريجاس؛ خاصة وأن ما يقدمه صاحب الـ22 عامًا، يجعله مستقبل الأرجنتين "المشرق"، لعدة نقاط تجعله مرشحًا لحمل قميص 10 التاريخي..

    * الذكاء التكتيكي والجمع بين أدوار الجناح وصانع الألعاب ولاعب الوسط، والمهاجم، فضلًا عن حرية الحركة التي منحها إياه فابريجاس، التي أطلقت العنان لإبداعه في المراوغة والتمرير وفتح المساحات لزملائه، فضلًا عن كونه عنصرًا تهديفيًا حاسمًا لكومو، فعندما يتألق يصبح الفوز مضمونًا للفريق.

    * مرحلة البناء للمستقبل، ورسم شخصية "البطل الشاب"، الذي يُمكن لعناصر الخبرة مساندته، ليصبح القائد الفعلي للتانجو على مدار سنوات، فضلًا عن تعطشه لتحقيق الألقاب مع الأرجنتين، بعد خيبة أمل مونديال 2022.

    ومثلما كان ميسي لديه الفرصة لتمثيل إسبانيا، قبل أن يخوض الرحلة الدولية مع الأرجنتين، فإن نيكو باز أيضًا، كان ارتباطه بتمثيل راقصي التانجو، لاستكمال مسيرة والده بابلو الذي شارك في كأس العالم 1998، عاملًا حاسمًا ليختار قميص الألبيسيليستي على البلد الذي ولد به.

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  • كلمة أخيرة.. لاوتارو أم باز؟

    كما ذكرت سلفًا، فإن كليهما يملك عناصر تجعله جديرًا بحمل القميص رقم 10، كما أنهما تألقا بشكل كبير في فترة التوقف الماضية، خلال مباريات بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين (التي شهدت ختام مسيرة ميسي الدولية)، إلا أنه من وجهة نظر متواضعة، فإن لقب "خليفة ميسي"، قد يحتاج إلى محطة البناء أولًا، وهذا البناء يحتاج إلى القائد الفعلي الذي يمكنه أن يدير غرفة الملابس، ويملك الخبرة لذلك.

    الرقم 10 في المنتخب الأرجنتيني، مثل شارة القيادة، فهو رمز القائد أكثر من "صاحب المهارات"، وربما يحتاج الوضع الحالي إلى لاعب بخبرة لاوتارو لإدارة الفريق في أرض الميدان، خاصة وأنه يعد خليفة شرعيًا لأساطير مثل ميسي وأنخل دي ماريا، وقد يصير عنصرًا ضروريًا، لمنح الاستقرار في المنتخب، في حقبة ما بعد ليونيل ميسي، وقد نشاهد نيكو باز أو ماتانتونو أو غيرهم من المواهب الشابّة، يرتدون هذا القميص مستقبلًا، وقد يصير الرقم بالنسبة لهم حلمًا يستحق المزيد من التألق والجهد، سواءً مع النادي أو المنتخب الأول.

    برأيك عزيزي القارئ، هل تؤيد نظرية ارتداء لاوتارو مارتينيز للقميص رقم 10 مع الأرجنتين؟ أم تنتصر لرؤية "القائد الشاب"؟