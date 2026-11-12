قائد بدون شارة: الرقم 10 في حقبة ما بعد ميسي .. خبرة لاوتارو وطفرة كومو تنتصر لنيكو باز "أيهما الأجدر به؟"

الحياة بعد ليونيل ميسي.. لا يزال ذلك العنوان الذي يؤرق جماهير الأرجنتين، بل ويعد السؤال الذي يشغل بال الأوساط الرياضية في مختلف أنحاء العالم، "من يحمل الرقم 10 بعد القائد التاريخي؟".

الرقم 10 الذي لم يثر جدلًا لسنوات طويلة، حول هوية من يرتديه، خاصة وأنه ظل يزين قميص ميسي، منذ أن ارتداه لأول مرة في مارس 2009، في مباراة فنزويلا، بعد اعتزال ريكيلمي، وحتى اعتزاله في مباراة بنين، في أكتوبر 2026، وإن تعاقب عددُ من اللاعبين على ارتدائه في المباريات التي كانت تشهد غياب "لابولجا"، مثل إيفر بانيجا، سيرجيو أجويرو، أنخل دي ماريا، باولو ديبالا.

وبعيدًا عن مكانة الرقم "10" في تاريخ كرة القدم، الذي يرمز للاعب الذي يملك الحس الإبداعي ومهارة كبيرة في صناعة اللعب، والتسجيل أيضًا، فإن هذا الرقم على قميص منتخب الأرجنتين، أكثر من مجرد رقم؛ كونه يرمز لمكانة تاريخية، حيث تعاقب عليه أساطير أرهقوا كاتب التاريخ في حصد إبداعهم في المستطيل الأخضر، مثل ماريو كيمبس، أورتيجا، خوان ريكيلمي، والأسطورتين دييجو مارادونا وليونيل ميسي اللذين رفعا كأس العالم في نسختي 1986 و2022، ما يعني أن حامل هذا القميص، لن يرث مجدًا فقط، ولكن مسؤولية هائلة على عاتقه، وربما يظل في خانة المقارنة كثيرًا، خاصة وأنه سيكون رمزًا لحقبة ما بعد ميسي.