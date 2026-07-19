ميسي ويامال بلا جوائز: بقيادة رودري .. اكتساح إسباني لـ"الأفضل في كأس العالم"!

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026، عن قائمة الفائزين بالجوائز الفردية، في النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، التي أسدل الستار عليها، بتتويج منتخب إسبانيا بطلًا للمونديال.

إسبانيا بطل كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد 2010، وتبقى لعنة حامل اللقب حاضرة، فبعد البرازيل (1994-1998) وفرنسا (2018-2022)، يأتي المنتخب الأرجنتيني، ليكرر لعنة خسارة البطل، لنهائي النسخة التالية، بهدف نظيف حمل توقيع فيران توريس، في الدقيقة 106.

مباراة أكملها المنتخب الأرجنتيني بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 90+3، قبل اللجوء للوقت الإضافي، بعد طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني، كما تعرض المدافع ليساندرو مارتينيز للإصابة.

وفيما يلي، نستعرض قوائم الفائزين بالجوائز الفردية في كأس العالم 2026، على النحو التالي..