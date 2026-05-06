منافس "غامض" لبرشلونة يحاول ضم شتشيسني والبولندي يرفض لأسباب أسرية

قرر شتشيسني إكمال السنة المتبقية من عقده مع برشلونة، مما يضع حداً فعلياً للتكهنات حول احتمال رحيله في الصيف. ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تلقى اللاعب الدولي البولندي عرضاً ملموساً من أحد الأندية البارزة في الدوري الإسباني كان سيضمن له مكان الحارس الأساسي للموسمين المقبلين.

ومع ذلك، رفض اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا العرض المقدم من النادي الذي لم يتم الكشف عن اسمه، مفضلًا الاستمرار مع برشلونة على فرصة أن يكون الحارس الأساسي في نادٍ آخر.

وحتى مع احتمال تعزيز النادي لهذا المركز بضم أليكس ريميرو لاعب ريال سوسيداد، يقال إن شتشيسني مرتاح للعب دور الحارس الاحتياطي ضمن تشكيلة فليك.