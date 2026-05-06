Donny Afroni و علي سمير

منافس "غامض" لبرشلونة يحاول ضم شتشيسني والبولندي يرفض لأسباب أسرية

أفادت التقارير أن فويتشيك شتشيسني قد رفض عرضًا مغريًا للانضمام إلى أحد الأندية الإسبانية المنافسة كلاعب أساسي، واختار بدلاً من ذلك البقاء في برشلونة.

وعلى الرغم من احتمال حصوله على وقت لعب محدود، فقد أعطى الحارس المخضرم الأولوية لسعادة أسرته ودوره الحالي ضمن تشكيلة هانزي فليك.

    قرر شتشيسني إكمال السنة المتبقية من عقده مع برشلونة، مما يضع حداً فعلياً للتكهنات حول احتمال رحيله في الصيف. ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تلقى اللاعب الدولي البولندي عرضاً ملموساً من أحد الأندية البارزة في الدوري الإسباني كان سيضمن له مكان الحارس الأساسي للموسمين المقبلين.

    ومع ذلك، رفض اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا العرض المقدم من النادي الذي لم يتم الكشف عن اسمه، مفضلًا الاستمرار مع برشلونة على فرصة أن يكون الحارس الأساسي في نادٍ آخر.

    وحتى مع احتمال تعزيز النادي لهذا المركز بضم أليكس ريميرو لاعب ريال سوسيداد، يقال إن شتشيسني مرتاح للعب دور الحارس الاحتياطي ضمن تشكيلة فليك.

    الجميع يحترم شتشيسني في برشلونة

    بعد اعتزاله لفترة وجيزة في صيف عام 2024 عقب رحيله عن يوفنتوس، أقنعه نادي برشلونة بالعودة إلى الملاعب عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مارك-أندريه تير شتيجن.

    والآن، وصل الحارس المخضرم إلى مرحلة في مسيرته المهنية أصبحت فيها السعادة الشخصية والعائلية أكثر أهمية من المكاسب المالية أو وقت اللعب.

    دفعته احترافيته وتأثيره الإيجابي على غرفة الملابس إلى أن يعرض عليه النادي تمديد عقده حتى يونيو 2027. بعد أن وصل في البداية كحل طارئ، اندمج شتشيسني بشكل مثالي في التشكيلة، وكسب ثقة الجهاز الفني واحترام زملائه.

    يعد أحد العوامل الرئيسية وراء رغبة شتشيسني في البقاء علاقته باللاعبين الشباب، ولا سيما الحارس الجديد لبرشلونة جوان جارسيا. فقد أصبح اللاعب البولندي المخضرم قائدًا لا غنى عنه للحارس البالغ من العمر 25 عامًا، الذي يُقال إنه يستمع لكل نصيحة يقدمها له لاعب آرسنال وروما السابق.

    يقدر فليك الخبرة التي يجلبها شتشيسني إلى فريق يغلب عليه الشباب. ويعتقد الحارس أنه يمكنه الاستمرار في المساهمة بشكل كبير في نمو الفريق من خلال قيادته وحضوره في غرفة الملابس، حتى لو أصبحت مشاركاته على أرض الملعب أكثر تقطعاً.

    العامل الأسري للبقاء مع النادي الكتالوني

    وبصرف النظر عن الأسباب الكروية، تأثر قرار شتشيسني بشكل كبير بتأقلم أسرته الناجح مع الحياة في برشلونة. فابنه ليام، البالغ من العمر سبع سنوات، يلعب حالياً في فرق الناشئين بالنادي، في حين أن ابنته الصغيرة قد استقرت تماماً في الحضانة المحلية.

    علاوة على ذلك، أنشأت زوجته مارينا، وهي مغنية محترفة، استوديو تسجيل خاص بها في المدينة حيث تخطط للتعاون مع فنانين آخرين. هذه الجذور العميقة في العاصمة الكاتالونية جعلت فكرة الانتقال إلى مدينة إسبانية أخرى غير جذابة، مما عزز التزامه بمشروع البلوجرانا حتى نهاية عقده.

