منافسو لوس أنجلوس غالاكسي يواجهون مشكلة كبيرة في الحصول على التأشيرات، حيث سيُمنع 10 لاعبين من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في مباراة كأس الأبطال

الآثار الرياضية على الجانب الجامايكي خطيرة، حيث حذر النادي من أنه قد يضطر إلى تشكيل فريق مؤقت. في تعليقات نقلتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أعرب المدير الرياضي بول كريستي عن إحباطه قائلاً: "لا نريد أن نحضر المباراة فحسب، بل نريد أن نكون قادرين على المنافسة، لكننا لا نُمنح الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا". إذا فشلت الاستئنافات، سيضطر النادي إلى سد الفراغ بسبعة أو ثمانية لاعبين من أكاديمية الشباب التابعة له لإكمال تشكيلة المباراة في ذهاب الدور الأول في ديجنيتي هيلث سبورتس بارك.