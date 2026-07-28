ممنوع في الفيفا ومسموح في الكاف.. لماذا ترتدي سيدات مصر 7 نجوم في كأس الأمم الأفريقية؟

أثار ظهور قميص المنتخب المصري للسيدات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حالة من الجدل البصري والقانوني بين المتابعين، بعدما أطلت اللاعبات بزي يحمل 7 نجوم تزين الشعار الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وهو المشهد الذي فتح باب التساؤلات حول الخلفية التشريعية والرياضية التي سمحت بهذا الأمر.

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي لم يستطع فيه المنتخب النسائي تحقيق أي لقب قاري طوال تاريخه، مما جعل وجود هذا الرقم القياسي من النجوم محل استغراب من البعض، واعتبروه تداخلًا غير مبرر بين إنجازات فرق الرجال والهوية البصرية لفريق السيدات.



