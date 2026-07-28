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علي رفعت

ممنوع في الفيفا ومسموح في الكاف.. لماذا ترتدي سيدات مصر 7 نجوم في كأس الأمم الأفريقية؟

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مصر

جدل في بطولة السيدات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية!

أثار ظهور قميص المنتخب المصري للسيدات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حالة من الجدل البصري والقانوني بين المتابعين، بعدما أطلت اللاعبات بزي يحمل 7 نجوم تزين الشعار الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وهو المشهد الذي فتح باب التساؤلات حول الخلفية التشريعية والرياضية التي سمحت بهذا الأمر.

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي لم يستطع فيه المنتخب النسائي تحقيق أي لقب قاري طوال تاريخه، مما جعل وجود هذا الرقم القياسي من النجوم محل استغراب من البعض، واعتبروه تداخلًا غير مبرر بين إنجازات فرق الرجال والهوية البصرية لفريق السيدات.


  • الهوية المؤسسية في مواجهة الفصل بين الجنسين


    يعود السبب الرئيس في ظهور القميص بهذا الشكل إلى قرار داخلي من الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث اختار التعامل مع النجوم السبع كرمز يعبر عن النجاح الكروي الشامل للبلاد وتكريمًا للإنجاز التاريخي لمنتخب الرجال الفائز بكأس الأمم الأفريقية سبع مرات في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

    ويعتبر الاتحاد المصري أن هذه النجوم جزء لا يتجزأ من الشعار المؤسسي الموحد للاتحاد، وبالتالي يتم طباعته كما هو على كافة قمصان المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وليس كرمز تذكاري خاص بفئة محددة دون غيرها.


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  • CAF President Dr Patrice MotsepeYouTube

    لوائح الكاف المرنة تفتح الباب أمام النجوم الموحدة


    تُعد لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) السبب المباشر الذي سمح لمنتخب مصر للسيدات بالظهور بهذا القميص في المسابقة القارية، حيث تتسم قواعد المعدات لدى الكاف بالمرونة فيما يتعلق بالرموز المؤسسية.

    ولا تملك لوائح الاتحاد الأفريقي نصًا صريحًا يمنع الاتحادات الوطنية من تعميم شعارها الموحد بنجومه القارية على جميع الفرق التابعة لها، إذ يترك الكاف المساحة للاتحادات الأهلية لإبراز تاريخها القاري بالشكل الذي تراه مناسبًا داخل نطاق مسابقاته.


  • Gianni InfantinoGetty Images

    الفيفا يحظر البطولات القارية ويتشدد في الفصل بين المنتخبات


    يقف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الطرف النقيض تمامًا من هذه المرونة، إذ تطبق لوائح المعدات الخاصة بالفيفا معايير صارمة للغاية تفصل فصلاً تامًا بين الفئات، وتحظر المنظمة الدولية استخدام نجوم البطولات القارية في البطولات المونديالية.

    وقد ظهر هذا التباين بوضوح عندما وجه الفيفا تعليمات حاسمة للاتحاد المصري لكرة القدم بإزالة النجوم السبع تمامًا من قمصان منتخب الرجال التي أُعدت للمشاركة في كأس العالم الأخيرة، مؤكدًا أن النجوم التذكارية في بطولاته تقتصر حصريًا على الدول الفائزة بكأس العالم، وللفئة المعنية بالإنجاز فقط دون غيرها.


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  • تجارب عالمية لبناء هوية مستقلة لكرة القدم النسائية


    تعيد حالة قميص سيدات مصر إلى الأذهان سوابق عالمية اتخذت مسارًا مختلفًا لترسيخ استقلالية كرة القدم النسائية، كما حدث مع منتخب البرازيل للسيدات الذي قرر في عام 2020 التخلي رسميًا عن النجوم الخمس الخاصة بمنتخب الرجال.

    وجاء قرار لاعبات البرازيل برغبة ذاتية لبناء إرث مستقل وتأكيدًا على أن كل نجمة على القميص يجب أن تعكس عرق وجهد الفريق الذي حققها بالفعل، وهو ما ينطبق أيضًا على منتخب إسبانيا للسيدات الذي يرتدي نجمة واحدة تعبر عن تتويجه بمونديال 2023 بشكل مستقل عن نجوم منتخب الرجال.