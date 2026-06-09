مليارات مهدرة وتقلبات هرمونية.. 40 يومًا من الأرق في كأس العالم 2026 تنذر نصف الكرة الأرضية!

تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس.

تشهد هذه النسخة مشاركة 48 منتخبًا سيخوضون 104 مباريات خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.

لكن هذا التجمع الرياضي الضخم يضع سكان نصف الكرة الشرقي وتحديدًا المنطقة العربية وأوروبا أمام تحديات جغرافية وزمنية قاسية جدًا.

ويعود ذلك إلى الفارق الزمني الكبير الذي يعني أن أوقات الذروة في البث الفضائي داخل الدول المضيفة ستتزامن مع ساعات متأخرة من الليل والفجر لدينا مما سيحول البطولة إلى موسم للسهر المتواصل ويفرض نمط حياة جديدًا يمتد لحوالي 40 يومًا.



