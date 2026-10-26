ملوك حفل "الكرة الذهبية".. قائمة الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2026

في حفل "الكرة الذهبية" الساحر، الذي استضافه مسرح "لندن بالاديوم" في العاصمة البريطانية، مساء اليوم الإثنين؛ تم تقديم جوائز الأفضل لعام 2026.

نعم.. الحفل شهد تقديم جائزة "كوبا" لأفضل لاعب ولاعبة شابة في العالم، وجائزة "ياشين" التي تُمنح لأفضل حارس مرمى؛ بالإضافة إلى جائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف وجائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب، وغيرها الكثير.

كل ذلك؛ جاء بجانب الجائزة الأكبر بالطبع في الحفل، وهي "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، بشكلٍ محدث، قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في حفل "الكرة الذهبية"، لعام 2026..