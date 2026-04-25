ضربة تؤثر على الموسم القادم .. تطورات جديدة مٌقلقة لجماهير الاتحاد بملف بيع ملكية النادي!

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج مؤخرًا أن شركة "دلة" تراجعت عن شراء نادي الاتحاد، لكن بحسب الإعلامي محمد أبوهداية لا يزال الأمل في هذا الاتجاه قائمًا.

أبوهداية أشار إلى أن شركة "دلة" هي الأقرب لشراء النادي الجداوي، إذ أن ملفها تحت الدراسة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالفعل.

وكتب أبوهداية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كما وصلني والله أعلم، شركة دلة برغم النفي الذي يطلقه البعض إلا أنها وحتى الآن هي الأقرب لملكية نادي الإتحاد حسب النسبة المطروحة من صندوق الإستثمارات العامة الذي يواصل مشكوراً العمل في الإجراءات النهائية بعد إستيفاء كامل الإشتراطات والإتفاق على كافة البنود بعد عملية تقييم دقيقة إستمرت لأشهر للتأكد من كامل تفاصيل ملف العرض المُقدم من فترة طويلة".