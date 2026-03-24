ملعب سان سيرو الجديد: انطلاق إجراءات التقييم البيئي، خطوة حاسمة لإنتر وميلان

كانت هذه الأخبار متداولة منذ فترة، والآن أصبحت رسمية: وفقاً لما أوردته صحيفة «كالتشيو إي فينانزا»، بدأت بلدية ميلانو في إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي (VAS) للخطة العمرانية المسماة «GFU سان سيرو»، التي قدمتها شركة «ستاديو سان سيرو» المحدودة، المالكة لأغلب المساحات المعنية.

وهي الإجراء الذي يسبق الموافقة على الخطة التنفيذية التي ستحدد بالتفصيل مستقبل المنطقة المحيطة بالملعب التاريخي Stadio Giuseppe Meazza، بما في ذلك إنشاء منشأة جديدة وجميع الأنشطة المصاحبة لها لتمكين المنطقة من "العيش" طوال أيام الأسبوع وليس فقط أثناء المباريات.