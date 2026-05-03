نقلوه إلى المستشفى من ملعب أولد ترافورد.. السير أليكس فيرجسون يغادر مباراة مانشستر يونايتد وليفربول!
التدابير الاحترازية في أولد ترافورد
وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، تم نقل فيرغسون لتلقي الرعاية الطبية قبل أكثر من ساعة من الموعد المقرر لانطلاق المباراة يوم الأحد.
وعلى الرغم من الطابع المفاجئ للحادث، يُفهم أن هذه الخطوة هي مجرد إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة المدرب الاسكتلندي التاريخي. ومن المتوقع أن يتعافى فيرجسون قريبًا في منزله.
جراحة عام 2018
لا يزال فيرجسون حاضراً دائماً في مباريات «الشياطين الحمر» سواء على أرضهم أو خارجها، حيث يجلس عادةً في مقصورة كبار الشخصيات.
في مايو 2018، خضع لعملية جراحية طارئة إثر إصابته بنزيف دماغي هدد حياته، لكنه تعافى تمامًا. ولا يوجد ما يشير إلى أن حادثة نهاية هذا الأسبوع لها أي صلة بذلك.
تغييرات في الهيكل الإداري للنادي
واجه أيقونة مانشستر يونايتد العديد من التحديات الشخصية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك وفاة زوجته، الليدي كاثي، التي توفيت عام 2023 عن عمر يناهز 84 عامًا.
كان الزوجان متزوجين منذ 57 عامًا، وقد تركت وفاتها أثرًا عميقًا في قلوب مجتمع مانشستر يونايتد بأسره.
كما شهد فيرجسون تغيرًا في علاقته الرسمية بالنادي. فبعد وصول السير جيم راتكليف، تم إلغاء عقده كسفير للنادي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا لخفض التكاليف. ورغم ذلك، لم يتزعزع ولاؤه للفريق أبدًا.
راتكليف يتحدث عن وضع فيرجسون
وفي معرض شرحه لقرار إنهاء المنصب المدفوع الأجر قبل عام، كشف السير جيم راتكليف عن تفاصيل محادثاتهما الخاصة. وقال راتكليف: "جلست مع أليكس، كنا وحدنا في الغرفة. فقلت له: 'اسمع، النادي ليس في الوضع الذي قد تتصوره. إنه ينفق أكثر مما يجني، وسنواجه بعض الصعوبات في المستقبل. بصراحة، لا يمكننا حقاً تحمل استمرار دفع 2 مليون جنيه إسترليني لك سنوياً."