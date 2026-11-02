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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
ترجمه

ملخص الجولة الـ11 من الدوري الإسباني: برشلونة يسحق ألافيس وريال مدريد يفوز بسهولة على ملعب راسينج

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
لامين يامال
جود بيلينجهام
رافينيا
كيليان مبابي

ملخص شامل لأبرز أحداث الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، نستعرض فيه النتائج وأهم مجريات المباريات والأداء الفردي اللافت وغيرها، وفي مقدمتها فوزا ريال مدريد وبرشلونة.

عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات هذا الأسبوع بفوز ساحق على ديبورتيفو ألافيس 6-1. وفي المقابل، واصل ريال مدريد مجاراة برشلونة بعد فوز سهل على مضيفه راسينج سانتاندير 3-0. وفي الطرف الآخر من جدول الترتيب، حقق فالنسيا فوزًا كان في أمسّ الحاجة إليه على ملعب إلتشي.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    برشلونة 6-1 ديبورتيفو ألافيس

    طوى برشلونة صفحة خسارته في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، واكتسح ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1. وتألق لامين يامال بتسجيل هدفين وصناعة آخر، بينما سجل القائد رافينيا هدفين أيضًا.

  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    راسينج سانتاندير 0-3 ريال مدريد

    أتبع ريال مدريد فوزه 2-1 على برشلونة بانتصار سهل 3-0 على راسينج سانتاندير. وحسمت أهداف كيليان مبابي وجود بيلينجهام ويان ديوماندي في الشوط الأول النقاط لفريق جوزيه مورينيو، الذي حقق ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات منذ خسارته 2-1 أمام أتلتيكو مدريد.

  • Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ليفانتي 0-2 أتلتيكو مدريد

    تواصل ماكينة أتلتيكو انتصاراتها بفوز جديد دون أن تهتز شباكها. وحافظ فريق دييجو سيميوني على نظافة شباكه في انتصاراته الأربعة الأخيرة بجميع المسابقات. وبفضل هدفي أليخاندرو جريمالدو وجوليانو سيميوني في هذه المباراة، بقي على بُعد نقطتين فقط من برشلونة. وهذا انتصاره السابع تواليًا في الدوري الإسباني.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رايو فاييكانو 3-0 سيلتا فيجو

    سجل خورخي دي فروتوس هدفين ليقود رايو فاييكانو إلى فوز مهم بنتيجة 3-0 على سيلتا فيجو. ورفع فاييكانو رصيده إلى 12 نقطة، ليتساوى مع سيلتا فيجو. ومن المرجح أن ينظر الفريقان إلى المراكز الأدنى بدلًا من الأعلى في صراعهما لتجنب الهبوط.

  • Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أتلتيك بيلباو 2-1 ريال سوسيداد

    فاز بلباو بأول ديربي باسكي خالص هذا الموسم، بفضل هدف مبكر سجله أسطورة النادي إينياكي ويليامز، وركلة جزاء نفذها أليكس بيرينجير في أواخر الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

    نتائج أخرى من الدوري الإسباني في عطلة نهاية الأسبوع الماضية:

    • فياريال 0-1 إسبانيول
    • ريال بيتيس 2-1 مالقة
    • خيتافي 3-1 إشبيلية
    • إلتشي 0-1 فالنسيا