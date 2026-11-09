ملخص الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي: مارسيليا يتغلب بصعوبة على لانس في بولار، وباريس سان جيرمان يحافظ على سجله المثالي في نوفمبر، وموناكو يتعثر في لو مان

شهدت الجولة العاشرة من موسم 2026/27 للدوري الفرنسي أحداثًا مثيرة في أنحاء فرنسا، أبرزها فوز مارسيليا المهم خارج أرضه على لانس في ملعب بولار ديليليس. وانتزع باريس سان جيرمان فوزًا ضيقًا على أرضه ليحافظ على زخمه، وحصد ليل النقاط الثلاث في رين، بينما فرض لو مان الصاعد حديثًا تعادلًا شاقًا على موناكو الساعي للفوز باللقب.