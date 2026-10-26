أظهر جوزيه مورينيو براعة تدريبية في توقيت حاسم، بعدما تغلب ريال مدريد على برشلونة، الذي لم يكن قد تعرض للهزيمة قبلها، في الكلاسيكو يوم الأحد. نستعرض تلك المباراة وأبرز أحداث نهاية الأسبوع الأخرى في الدوري الإسباني.
ملخص الجولة العاشرة من الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق برشلونة المتصدر بفضل براعة مورينيو التدريبية
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برشلونة 1-2 ريال مدريد
حقق ريال مدريد أبرز نتائج عطلة نهاية الأسبوع بفوزه 2-1 خارج أرضه على غريمه اللدود برشلونة في كامب نو. افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 41، وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة بعد مرور ساعة بقليل، قبل أن يقتنص مبابي هدف الفوز في الدقيقة 87. وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات برشلونة منذ بداية الموسم، فيما عاد ريال مدريد إلى سباق اللقب، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن برشلونة.
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أتلتيك بلباو 4-0 خيتافي
اكتسح بلباو خيتافي، الذي لعب بعشرة لاعبين. وتألق أليكس بيرينجير بتسجيل هدف وصناعة هدفين. وبهذه النتيجة، صعد بلباو إلى المركز الثامن، بينما بقي خيتافي على بُعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط.
رايو فاييكانو 0-3 إلتشي
في المراكز القريبة من قاع جدول الترتيب، حقق إلتشي فوزاً ثميناً بنتيجة 3-0 على مضيفه رايو فاييكانو، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على منافسه في صراع الهبوط.
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فالنسيا 1-2 فياريال
نتيجة سيئة أخرى لفالنسيا، الذي خسر على أرضه أمام فياريال بنتيجة 1-2 في مباراة مشحونة على ملعب ميستايا. تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 38، لكن الغواصة الصفراء أدركت التعادل في الدقيقة 69 عن طريق الظهير الأمريكي أليكس فريمان، قبل أن يسجل البديل جورج ميكوتادزه هدف الفوز في الدقيقة 96 بتمريرة حاسمة من البديل الآخر ألبرتو موليرو. ولا يزال فالنسيا في منطقة الهبوط برصيد ست نقاط فقط بعد 10 مباريات.
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راسينغ سانتاندير 2-1 إسبانيول
وفي مواجهة أخرى بين فرق قاع الترتيب، تغلب راسينج سانتاندير على إسبانيول، ليبقى الفريق الكتالوني الضيف في منطقة الهبوط بعد 10 مباريات.
وفاز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0 ليواصل ملاحقة برشلونة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. وحقق أتلتيكو بذلك فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني بفضل هدف جوليان ألفاريز. وشهدت النتائج الأخرى تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ملقة 1-1، وسيلتا فيجو مع ريال بيتيس 0-0.
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