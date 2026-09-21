في ما يمكن اعتباره مباراة نهاية الأسبوع، انتزع ريال سوسييداد هدف الفوز في الدقيقة 91 أمام فالنسيا المتعثر، ليزيد الضغط على مدرب فالنسيا خافيير أغيري. ويحتل فالنسيا الآن المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، بعدما حصد أربع نقاط فقط من سبع مباريات. وكان هذا الفوز الثالث لسوسييداد في الموسم، ليتواجد في وسط الجدول.