شهد الأسبوع الثاني من موسم الدوري الفرنسي تغيّرات في الصدارة، ومواجهات دفاعية قوية، وإثارة في الوقت بدل الضائع في مختلف أنحاء فرنسا. من تفوق موناكو الكاسح على مارسيليا في ملعب لويس الثاني إلى فوز باريس إف سي اللافت، وانتزاع باريس سان جيرمان نقطة متأخرة خارج أرضه، أبقى الأسبوع الثاني الجماهير على أطراف مقاعدها.
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ملخص الجولة الثانية من الدوري الفرنسي: موناكو يتفوق على مارسيليا، وماركينيوس ينقذ باريس سان جيرمان، وباريس إف سي يصعق نيس
- AFP
موناكو 2-0 أولمبيك مارسيليا
حقق موناكو فوزًا لافتًا على أرضه على غريمه أولمبيك مارسيليا في ملعب لويس الثاني. وقدم المهاجم الألماني باريس برونر أداءً رائعًا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 13 بلمسة إنهاء متقنة قبل أن يضاعف التقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني (53').
وعانى مارسيليا لاختراق التكتل الدفاعي لموناكو، في حين نجح أصحاب الأرض في إدارة إيقاع المباراة بفاعلية ليحسموا الفوز بشباك نظيفة.
- AFP
ليل 2–2 باريس سان جيرمان
نجا باريس سان جيرمان، حامل اللقب، من فزع كبير على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا، وانتزع نقطة في الوقت بدل الضائع العميق.
وبدا ليل في طريقه لحصد النقاط الثلاث كاملة بفضل عرض قوي وحيوي على أرضه. لكن باريس سان جيرمان شن هجوماً متواصلاً في الدقائق الأخيرة، تُوِّج بهدف التعادل في الدقيقة 95 عبر ماركينيوس، ليتقاسم الفريقان النقاط في مواجهة مثيرة عالية الوتيرة.
- AFP
باريس إف سي 3–0 أو جي سي نيس
حقق باريس إف سي، الصاعد حديثًا، أحد أكبر انتصارات عطلة نهاية الأسبوع، بعدما فرض هيمنته على نيس على أرضه. وسيطر باريس إف سي على المباراة منذ صافرة البداية بأسلوب هجومي مرتد حاد ولمسة إنهاء حاسمة، ليسجل ثلاثة أهداف في شباك نيس ويحقق أول انتصار له في مشواره هذا الموسم بطريقة لافتة.
- AFP
ستاد رين 3–2 لو مان FC
تفوّق ستاد رين في مواجهة مثيرة شهدت خمسة أهداف أمام لو مان على ملعب روازون بارك. وصنع رين تهديدًا متواصلًا عبر الأطراف، لكن لو مان قاتل بشجاعة وظل قريبًا في النتيجة حتى صافرة النهاية.
وحسمت بطاقة حمراء متأخرة ضد لو مان في الدقيقة 68 تحوّل الزخم بشكل حاسم لمصلحة رين.
- AFP
آر سي ستراسبورغ الألزاس 2–1 آر سي لانس
تعافى آر سي ستراسبورغ من خسارته في الجولة الافتتاحية، بعدما تفوق بصعوبة على آر سي لانس في ملعب دو لا مينو. ووضع ستراسبورغ الأساس في الشوط الأول، واستفاد من الأخطاء الدفاعية للانس.
وقلص لانس الفارق في وقت متأخر من المباراة، لكن ستراسبورغ صمد ليحقق فوزًا شاقًا بنتيجة 2–1.
- AFP
أوكسير 1–3 أنجيه سكو
قدّم أنجيه أداءً فعالًا خارج أرضه على ملعب ستاد دي لابي ديشان، ليتفوق على أوكسير. واستغل أنجيه فرصه من الكرات الثابتة ونجح في استثمار لحظات التحول، ليتقدم بفارق مريح قبل أن يسجل أوكسير هدفًا متأخرًا لحفظ ماء الوجه.
- AFP
ستاد بريستوا 29 2-2 تولوز
تعادل ستاد بريستوا 29 وتولوز 2-2 في مباراة ممتعة على ملعب فرانسيس-لو بليه. وتبادل الفريقان التقدم خلال مواجهة مفتوحة، قبل أن يسجل تولوز في وقت متأخر ليلغي أفضلية بريست في الشوط الثاني ويفرض تقاسم النقاط.
- AFP
أولمبيك ليون 1–1 لوهافر AC
تعادل أولمبيك ليون مع لوهافر AC بنتيجة 1–1 على ملعب بارك أولمبيك ليونيه، أمام فريق أظهر صلابة كبيرة. وسيطر ليون على الاستحواذ وصنع عدة فرص محققة، لكن التنظيم الدفاعي المنضبط للضيوف حال دون وصول أصحاب الأرض إلى مرادهم، ليحصد لوهافر نقطة ثمينة خارج ملعبه.
- AFP
إف سي لوريان 1–2 إي إس تروا أي سي
حقق إي إس تروا فوزًا مهمًا خارج أرضه على إف سي لوريان في ملعب دو موستوار. واستغل تروا الهفوات الدفاعية من لوريان في الشوطين ليتقدم بهدفين، قبل أن يصمد أمام انتفاضة متأخرة من أصحاب الأرض.
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