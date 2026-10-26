شهد متفرجو ملعب فيلودروم مباراة كلاسيكية مثيرة، حسمها أولمبيك مارسيليا أمام لوهافر بنتيجة 4-3. افتتح سي جي إيغان رايلي التسجيل بعد أربع دقائق فقط، ثم سجل تيم وياه في الدقيقة 32 وإيغور بايشاو مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49. وقلّص حماد عبدلي الفارق للضيوف في الدقيقة 54، قبل أن يسجل جوش ماجا هدفين في الدقيقتين 76 و 88، إلى جانب هدف للامين ندياي في الدقيقة 85، لتشتعل الدقائق الأخيرة. وصمد مارسيليا أمام الضغط طوال 12 دقيقة من الوقت بدل الضائع ليحصد النقاط الثلاث.