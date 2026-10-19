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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
ترجمه

ملخص الجولة التاسعة من الدوري الإسباني: برشلونة المثالي يواصل اكتساح الفرق في إسبانيا

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
لامين يامال
كيليان مبابي
أردا جولر
يان ديوماندي
برشلونة ضد ريال مدريد

ملخص شامل لأبرز أحداث الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. نستعرض النتائج، وأهم القصص، والأداء الفردي اللافت، والمزيد.

أمطر برشلونة شباك ريال بيتيس بخمسة أهداف، محققًا فوزًا عريضًا آخر أكد به قوته، فيما واصل حامل اللقب بدايته المثالية للموسم. هل يستطيع أحد اللحاق به؟

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ريال بيتيس 2-5 برشلونة

    سجل لامين يامال هدفًا وصنع آخر في فوز مشحون للمتصدر بنتيجة 5-2 على ريال بيتيس، الساعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وأكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54، بعد طرد فاكوندو برنال بسبب سلوك عنيف. وقدم مدافع برشلونة باو كوبارسي تمريرتين حاسمتين أيضًا. وسجل مهاجم آرسنال السابق جابرييل جيسوس هدفًا في أداء مهيمن وانتصار بعث من خلاله حامل اللقب برسالة قوية. كما عاد قائد برشلونة رافينيا من الإصابة.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    إسبانيول 0-1 أتلتيكو مدريد

    سجل أليكس باينا هدف الفوز لفريق دييجو سيميوني في الدقيقة 89، ليبقى في المركز الثاني بالدوري بفارق خمس نقاط خلف المتصدر برشلونة.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    ريال مدريد 4-1 إشبيلية

    اكتسح ريال مدريد إشبيلية 4-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدفين من أردا جولر ويان ديوماندي. وتنتظر رجال جوزيه مورينيو مواجهة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    مالاجا 2-5 ريال سوسييداد

    تألق مخضرم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال وسجل هدفين ليقود فريقه إلى الفوز 5-2 على أرض مالاجا. وبعد بداية متذبذبة للموسم، صعد ريال سوسيداد إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني. أما مالاجا، فيتذيل الترتيب بأربع نقاط فقط.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    سيلتا فيجو 2-1 ديبورتيفو ألافيس

    فاز سيلتا على ألافيس عصر الأحد في مواجهة بين فريقين من وسط الترتيب. وفي مباريات أخرى بالدوري الإسباني، تغلب أوساسونا على راسينج سانتاندير 2-1، وتعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع ليفانتي 1-1، بينما انتهت مباراتا فياريال مع إلتشي وفالنسيا مع أتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي.