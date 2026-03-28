هيثم محمد

ملحق "إنصاف المظلومين" وليس كأس العالم .. من العجوز ليفاندوفسكي إلى انتقام "عدم الاعتراف"!

مباريات الطريق الأخير إلى المونديال أنصفت البعض

كان يفترض أن يكون التوقف الدولي الحالي الفرصة الأخيرة للبعض من أجل بلوغ كأس العالم في أمريكا، المكسيك، وكندا الصيف المقبل، ولكن لقاءات الملحق الأوروبي تحولت لفرصة للبعض، سواء بشكل فردي أو جماعي، من أجل إعادة إثبات نفسه، وإيصال رسالة.

من البوسنة والهرسك ونجومها إلى كوسوفو، ومن روبرت ليفاندوفسكي إلى فيكتور جيوكيريس، نستعرض أبرز تلك اللحظات في "ملحق المظلومين"

  • كوسوفو تنتقم من سلوفاكيا

    أعلنت كوسوفو رسميًا استقلالها من صربيا في 2008، وتحظى باعتراف عدد ضخم من الدول حول العالم بلغ 110 دولة، ولكن لم يكن منها سلوفاكيا خصمهم في نصف نهائي ملحق التأهل لكأس العالم عن أوروبا.

    ولم يحلم الكوسوفيون بسيناريو مثل ما حدث الخميس الماضي، مباراة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، تقدم مبكر لأصحاب الأرض ثم ريمونتادا بلغت أربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء مجنون قرب حلم كوسوفو بخوض المونديال للمرة الأولى خطوة جديدة، وأعطاهم انتقامًا معنويًا ضد من لا يعترف بوجودهم كدولة مستقلة من الأساس من قلب عاصمتهم!

    رد الاعتبار لباستوني

    تحول نجم إنتر أليساندرو باستوني لعدو البلاد رقم واحد عقب واقعة مباراة ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس بتسببه في طرد غير صحيح لبيير كالولو واحتفاله بالواقعة، ليصبح مطاردًا بالصافرات في كل مباراة للنيراتزوري.

    مشاركة باستوني مع إيطاليا في لقاء الملحق أمام أيرلندا الشمالية لم تكن محسومة كونه غائب بسبب الإصابة منذ أسبوعين، ولكن تعافى وشارك في تشكيل جاتوزو أساسيًا كليبرو في غير مركزه الأصلي، وكان أفضل لاعبي الأتزوري في الانتصار بهدفين نظيفين بنصف النهائي ببيرجامو، حيث للمرة الأولى لعب في غياب الصافرات منذ ديربي إيطاليا.

    فازت بولندا بصعوبة على ألبانيا مساء الخميس في نصف نهائي الملحق الأوروبي ولكن المهم هو استمرار الحلم ببلوغ المونديال، وقائد الكتيبة روبرت ليفاندوفسكي هو القائد، حتى لو بدا وكأنه فقد بريقه في برشلونة ويعيش أيامه الأخيرة مع العملاق الكتالوني.

    ليفا سجل هدف بلاده الأول برأسية ليصل إلى مجموع 35 هدفًا في في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليحل في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي تلك المنافسات تاريخيًا، خلف كريستيانو رونالدو (41)، كارلوس رويز (39)، وليونيل ميسي (36).



    أما بشكل عام، فقد عزز نجم برشلونة لقبه كهداف تاريخي لمنتخب بولندا رافعًا رصيده لـ89 هدفًا، ليصير بهذا الرقم وصيف قائمة الهدافين التاريخيين دوليًا على مستوى المنتخبات الأوروبية.

    قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأوروبية يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 143 هدفًا، يليه ليفاندوفسكي والبلجيكي روميلو لوكاكا بـ89 هدف لكل منهما.

    أرقام قوية للنجم المخضرم شئنا أم أبينا، حتى لو كان مستواه في تراجع وفقد الكثير من حاسته التهديفية، ولكن يبقى قادرًا على كتابة التاريخ في الأوقات الحاسمة كما يبدو.

  • جيوكيريس الحاسم

    في إنجلترا، ورغم الموسم الرائع لآرسنال حيث المنافسة لتحقيق الثلاثية وتصدر البريميرليج بأريحية، يبقى فيكتور جيوكيريس هو "كعب أخيل" فريق ميكيل أرتيتا رغم بلوغه 16 هدفًا في كل المسابقات، والسبب هو أسلوب لعبه الذي يبدو في بعض الأحيان وكأنه يفتقد لأبسط أساسيات كرة القدم من استلام وتمرير وتفاهم.

    ولكن مع السويد، وعندما أتت لحظة الحسم، أظهر المهاجم الوجه المألوف الذي عرفه به العالم في سبورتنج، هاتريك في شباك أوكرانيا، ليرد على منتقديه بأنه "مقلب" وليس لاعب مباريات كبرى، وستكون المواجهة بين السويد وبولندا مسرحًا لصراع مرتقب ضد روبرت ليفاندوفكسي ولاعب آرسنال للرد على المشككين في الثنائي هذا الموسم.



  • دجيكو الحاسم

    أعتقد الكثيرون أن رحلة إدين دجيكو مع كرة القدم في أعلى المستويات في نهايتها عندما اختار في يناير الماضي مغادرة فيورنتينا والسيري آ نحو الدرجة الثانية الألمانية وشالكه، ولكن ابن الأربعين لا يعرف التوقف، قاد الأخير لصدارة الترتيب والاقتراب من العودة للبوندسليجا، وفي ملحق المونديال كان حاسمًا بهدف في الدقيقة الأخيرة ضد ويلز قاد المباراة للتمديد وانتصار بركلات الترجيح في كارديف.

    دجيكو ورفقاء البوسنة حيث يلعب الكثير منهم أو سبق ولعب في إيطاليا وأنديتها سيملكون فرصة رد الاعتبار ضد الأتزوري في نهائي الملحق، وفيديو احتفال فيكاريو وديماركو بتأهل البوسنة وليس ويلز كافي ليكون المحفز لهم الثلاثاء المقبل!