"ملأ خزانه" - مدرب سانتوس يثني بشكل خاص على نيمار بعد عودة النجم البرازيلي التي قادت فريقه للفوز
كان نيمار حاضراً بقوة طوال المباراة، على الرغم من غيابه عن آخر مباراتين لفريق سانتوس بسبب الإيقاف والحاجة إلى الراحة، على التوالي. وأظهر أصحاب الأرض انضباطاً تكتيكياً ممتازاً في ختام المباراة للدفاع عن تقدمهم الضئيل، الذي تحقق في الشوط الثاني بهدف سجله البديل مويسيس. ومع ذلك، كان الضوء مسلطاً بشكل كبير على نيمار العائد، الذي سيطر على وتيرة المباراة وصنع الفرص وقاد فريقه إلى تحقيق فوز محلي حاسم.
كوكا يشيد بلياقة نيمار البدنية
بعد هذا الفوز الذي تحقق بصعوبة، سارع كوكا إلى تسليط الضوء على الجهد البدني الهائل الذي بذله لاعبوه. وفي معرض شرحه لتقييمه التكتيكي، قال المدرب: "إنها عملية طبيعية كنا نعمل على تطويرها، وبطبيعة الحال، فقد لعبوا بشكل جيد. نيمار استنفد طاقته بالكامل، كما نقول. وكذلك غابيغول [باربوسا]. لقد قدموا أداءً جيداً في المباراة اليوم. لم أطلع على الإحصائيات البدنية، لكن من المؤكد أنها كانت واحدة من أفضل المباريات هذا العام بالنسبة لهم من الناحية البدنية والتنافسية. الاتجاه السائد هو أن يواصل [نيمار] اللعب. لا يحتاج إلى اللعب يوم الأحد والأربعاء، يوم الأحد والأربعاء، لمدة تسعين دقيقة، طوال الوقت. بطبيعة الحال، يمكنك إدارة الأمر بحيث يكون جاهزاً كل ثلاثة أيام."
تحليل إحصائيات نيمار في المباراة
تعكس الإحصائيات الأساسية التأثير الهائل الذي أحدثه نيمار على مدار 90 دقيقة. فقد سجل 77 لمسة للكرة، ونجح في إتمام 32 تمريرة من أصل 44 محاولة. علاوة على ذلك، نفذ المهاجم تمريرتين حاسمتين، وكان أداءه في التوزيع الطويل خالياً من الأخطاء، حيث نجح في إيصال الكرة إلى زملائه في جميع محاولاته الخمس. ورغم أنه لم يسجل أي هدف، حيث بلغ معدل الأهداف المتوقعة 0.26 من إجمالي خمس تسديدات، إلا أن معدل نشاطه كان مذهلاً. فاز بـ 14 صراعاً أرضياً واستعاد الكرة ثلاث مرات، مما يثبت صحة رأي مدربه بشأن لياقته البدنية المتميزة وقدرته التنافسية ضد المنافسين الأقوياء.
طموحات كأس العالم 2026
وبالنظر إلى المستقبل، يبدو المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا مصممًا على قيادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026. وقد صرح كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، بأن المهاجم يجب أن يحافظ على لياقته البدنية في أفضل حالاتها ليتم استدعاؤه للمنتخب. ومع بقاء شهرين على انطلاق البطولة، يأمل نيمار أن يكون هذا الأداء الأخير بمثابة نقطة انطلاق له.