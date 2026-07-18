مقلب غرفة ملابس ليفربول.. بيتر كراوتش يعترف بالقصة المحرجة بشأن "التودد" لزوجة ألونسو!

في عام 2005، وخلال أيامه الأولى بعد الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، كان كراوتش يقيم في أحد الفنادق قبل أن يستقر في منزله الخاص.

وخلال ظهوره في برنامج "ستيك تو فوتبول" (Stick to Football)، استعاد النجم الإنجليزي تفاصيل تلك الواقعة المحرجة التي حدثت قبل عام واحد من لقائه بزوجته الحالية عارضة الأزياء آبي كلانسي. شعر المهاجم الفارع حينها بانجذاب كبير تجاه فتاة إسبانية حسناء تعمل في الفندق، وقرر أن يشارك تفاصيل هذا الإعجاب مع زملائه الجدد.

وقال المهاجم المعتزل واصفاً تلك اللحظات بثقة مفرطة: "أنا في الفندق، وهناك فتاة إسبانية جميلة المظهر في الاستقبال. إنها تبتسم طوال الوقت، ولطيفة حقاً. أنا أفكر، 'لقد نجحت في الأمر'. اعتقدت، 'يجب أن يكون أنا، يجب أن تكون جاذبيتي'".