كشف نجم كرة القدم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش في تصريحات إعلامية حديثة عن واقعة محرجة تعرض لها خلال أيامه الأولى مع نادي ليفربول، إثر محاولته التقرب من زوجة زميله تشابي ألونسو، وذلك بعد تعرضه لخدعة مدبرة من زميله الآخر جيمي كاراجر.
مقلب غرفة ملابس ليفربول.. بيتر كراوتش يعترف بالقصة المحرجة بشأن "التودد" لزوجة ألونسو!
بدايات كراوتش في ليفربول والإعجاب بفتاة الاستقبال
في عام 2005، وخلال أيامه الأولى بعد الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، كان كراوتش يقيم في أحد الفنادق قبل أن يستقر في منزله الخاص.
وخلال ظهوره في برنامج "ستيك تو فوتبول" (Stick to Football)، استعاد النجم الإنجليزي تفاصيل تلك الواقعة المحرجة التي حدثت قبل عام واحد من لقائه بزوجته الحالية عارضة الأزياء آبي كلانسي. شعر المهاجم الفارع حينها بانجذاب كبير تجاه فتاة إسبانية حسناء تعمل في الفندق، وقرر أن يشارك تفاصيل هذا الإعجاب مع زملائه الجدد.
وقال المهاجم المعتزل واصفاً تلك اللحظات بثقة مفرطة: "أنا في الفندق، وهناك فتاة إسبانية جميلة المظهر في الاستقبال. إنها تبتسم طوال الوقت، ولطيفة حقاً. أنا أفكر، 'لقد نجحت في الأمر'. اعتقدت، 'يجب أن يكون أنا، يجب أن تكون جاذبيتي'".
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مقلب كاراجر ورد فعل ألونسو
المشكلة الوحيدة أن الفتاة لم تكن متاحة، بل كانت شريكة زميله الجديد، ألونسو. وبدلاً من أن يقوم جيمي كاراجر بتنبيهه وتجنيبه الإحراج، قرر استغلال الموقف لصناعة دعابة بغرفة الملابس.
وأضاف كراوتش موضحاً كيف تم الإيقاع به: "ولكنها موجودة هناك فقط لتعلم اللغة الإنجليزية، إنها زوجة تشابي. لقد كنت هناك لمدة أسبوع واحد فقط. إنه كارا [الذي أوقع بي]. أنا أخبره عن هذه الفتاة الإسبانية، وهو يعرف جيداً من هي. لذا قام بجمع كل الرفاق حولنا، بما في ذلك تشابي، وقال: 'كراوتشي لديه قصة'. ولقد شرحتها مرة أخرى، وانفجروا جميعاً في الضحك". ولحسن الحظ، أخذ الإسباني الأمور بروح رياضية، حيث قال زميله: "لقد كان طيباً جداً، وكان يعلم أنه ليس لدي أي فرصة!".
مسيرة كراوتش بعد أنفيلد والتوجه للإعلام
بعد هذه البداية المليئة بالمواقف الطريفة، أمضى المهاجم ثلاث سنوات حافلة بالذكريات في ملعب أنفيلد، قبل أن يقرر المغادرة متوجهاً إلى صفوف نادي بورتسموث في عام 2008.
جاء هذا القرار في محاولة منه لتأمين فرصة اللعب بشكل أساسي ومنتظم، وهو الأمر الذي عانى من أجل تحقيقه تحت قيادة المدرب رافاييل بينيتيز، في ظل المنافسة الشرسة مع النجم الإسباني فرناندو توريس.
ورغم ممانعة بينيتيز في البداية للتفريط فيه ومطالبته بمبلغ كبير، تمت الصفقة في النهاية مقابل 11 مليون جنيه إسترليني. توالت بعد ذلك تجاربه في أندية مثل توتنهام هوتسبير وستوك سيتي، حتى أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً في عام 2019، لينجح في بناء مسيرة مهنية كشخصية إعلامية ومحلل رياضي.
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مستقبل واعد في عالم التدريب والتحليل
بينما يواصل كراوتش تعزيز حضوره القوي في المشهد الإعلامي الرياضي من خلال برامجه وتحليلاته، يتجه ألونسو نحو تحديات تدريبية كبرى. فبعد مسيرة تدريبية قصيرة مع ريال مدريد، تم الإعلان مؤخراً عن توليه منصب المدير الفني لنادي تشيلسي.
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