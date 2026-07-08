مقصلة كونسيساو وغرفة المتمردين .. ملامح النهاية الإجبارية لمسيرة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

دموع دالاس لم تكن النهاية، بل بداية الصراع الأكبر! رونالدو يرفض الاعتزال دوليًا بعد وداع مونديال 2026، لكن مع ظهور اسم سيرجيو كونسيساو ضمن قائمة المرشحين لقيادة البرتغال قد يفرض عليه القرار الأصعب.

كريستيانو غادر ملعب دالاس بدموع تؤكد أنها لقطة النهاية الحزينة لمسيرته في كأس العالم، والتي على مدار 6 نسخ فشل فيها من تحقيق اللقب الذي استعصى عليه، بينما حققه غريمه الأزلي ليونيل ميسي، لكنه رغم ذلك لم يعلن اعتزاله الدولي.





بين صرامة مدرب لا يرحم، وغرفة ملابس متمردة، وجورج جيسوس الذي يمثل طوق النجاة الأخير.. يستكشف "Goal.com" كيف ستبدو رقصة كريستيانو رونالدو الأخيرة؟"