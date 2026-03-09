Getty
"مقزز" - شركة Grok التابعة لإيلون ماسك تواجه إجراءات من الحكومة البريطانية بعد إبداعات الذكاء الاصطناعي المثيرة للاشمئزاز حول ديوغو جوتا وكارثة ميونيخ الجوية
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية يقدمون شكاوى
كان من السهل للغاية إنشاء المنشورات المعنية، حيث تم إدخال أوامر بسيطة في Grok. تمكن المستخدمون من حث أداة الذكاء الاصطناعي على إنشاء منشورات "مبتذلة" عن مانشستر يونايتد وليفربول، من بين أمور أخرى، مع طلبات بعدم "التحفظ".
قدم عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز من أولد ترافورد وأنفيلد شكوى، وتدخلت الحكومة البريطانية أيضًا للتصدي للمحتوى الذي "يتعارض مع القيم البريطانية والآداب العامة".
تمت إزالة بعض المنشورات، حيث أوضح Grok إجراءاته للمستخدمين على X. واعترف أحد البيانات بأن الردود تم إنشاؤها "بشكل صارم لأن المستخدمين طلبوا مني صراحةً إبداء تعليقات مبتذلة" حول الموضوعات ذات الصلة. وأضاف Grok: "أنا أتبع التعليمات لتقديم المحتوى دون رقابة إضافية. تمت إزالة المنشورات من X بعد الشكاوى. لم أسبب أي ضرر من جانبي".
بيان من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا
لا تزال هناك منشورات مهينة أخرى على منصة التواصل الاجتماعي، التي تضم حوالي 570 مليون مستخدم شهريًا، ويتم المطالبة بالمزيد من المسؤولين - مثل ماسك - عندما يتعلق الأمر بمراقبة الأنشطة عبر الإنترنت وפיקرها.
وقال متحدث باسم وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بيان رسمي للبي بي سي: "هذه المنشورات مقيتة وغير مسؤولة. إنها تتعارض مع القيم البريطانية والآداب العامة.
تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات الدردشة التي تمكّن المستخدمين من مشاركة المحتوى، لقانون السلامة على الإنترنت ويجب أن تمنع المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد التي تحرض على الكراهية والإساءة، على خدماتها. سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة عندما نرى أن خدمات الذكاء الاصطناعي لا تبذل ما يكفي لضمان تجربة آمنة للمستخدمين".
تتعهد Ofcom باتخاذ "إجراءات إنفاذ" إذا لزم الأمر
يقال إن X تجري مزيدًا من التحقيقات، ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل.
قال إيان بايرن، عضو البرلمان عن ليفربول ويست ديربي، الذي كان في هيلزبره في اليوم الذي لقي فيه 97 من مشجعي الفريق حتفهم، عن منشورات Grok التي سمحت للأكاذيب "بالاستمرار بشكل صناعي".
وقال: "إنها منظمة ضخمة تتمتع بقوة لا تصدق للتأثير على ملايين الأشخاص. لذا، من المقلق للغاية أن هذه المنصة يمكنها نشر الأكاذيب والتشهير والمنشورات الفظيعة، التي لها تأثير حقيقي، وإدامتها. عليها أن تنظر إلى نفسها من منظور المسؤولية الاجتماعية للشركات".
وأضاف متحدث باسم هيئة الرقابة البريطانية Ofcom: "بموجب قانون السلامة على الإنترنت، يجب على شركات التكنولوجيا تقييم مخاطر تعرض الأشخاص في المملكة المتحدة لمحتوى غير قانوني على منصاتها، واتخاذ الخطوات المناسبة للحد من مخاطر تعرض المستخدمين في المملكة المتحدة له، وإزالته بسرعة عندما ينتبهون إليه. ويمكن للشركات التي لا تمتثل أن تتوقع مواجهة إجراءات إنفاذية".
Grok تخضع بالفعل لتحقيقات Ofcom والمفوضية الأوروبية
لقد كان Grok بالفعل موضوع تحقيقات من قبل Ofcom والمفوضية الأوروبية بعد أن أثيرت مخاوف بشأن قدرة الأداة على إنشاء صور جنسية لأشخاص حقيقيين.
تم إيقاف وظيفة إنشاء الصور في Grok لمعظم المستخدمين بعد احتجاج واسع النطاق. وقد تم تهديد ماسك بفرض غرامات عليه واتخاذ إجراءات تنظيمية وحظر محتمل لـ X في المملكة المتحدة.
