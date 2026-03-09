كان من السهل للغاية إنشاء المنشورات المعنية، حيث تم إدخال أوامر بسيطة في Grok. تمكن المستخدمون من حث أداة الذكاء الاصطناعي على إنشاء منشورات "مبتذلة" عن مانشستر يونايتد وليفربول، من بين أمور أخرى، مع طلبات بعدم "التحفظ".

قدم عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز من أولد ترافورد وأنفيلد شكوى، وتدخلت الحكومة البريطانية أيضًا للتصدي للمحتوى الذي "يتعارض مع القيم البريطانية والآداب العامة".

تمت إزالة بعض المنشورات، حيث أوضح Grok إجراءاته للمستخدمين على X. واعترف أحد البيانات بأن الردود تم إنشاؤها "بشكل صارم لأن المستخدمين طلبوا مني صراحةً إبداء تعليقات مبتذلة" حول الموضوعات ذات الصلة. وأضاف Grok: "أنا أتبع التعليمات لتقديم المحتوى دون رقابة إضافية. تمت إزالة المنشورات من X بعد الشكاوى. لم أسبب أي ضرر من جانبي".