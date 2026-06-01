وقال: "لا يمكنني السماح لهم بالسيطرة على النادي مرة أخرى. إنهم نفس الأشخاص: الأبناء والأصدقاء والأخوة." وقد أثارت محاولات ريكيلمي لكسب أصوات الناخبين بوعود انتقالات طموحة غضب رئيس ريال مدريد الذي شغل المنصب لفترة طويلة. "هل يشك أحد بجدية في أن أفضل اللاعبين في العالم سيستمرون في الانضمام إلى ريال مدريد تحت قيادتي؟" رد بيريز عندما سُئل عن تكتيكات المعارضة. في هذا النقاش، يعتمد بيريز على تاريخ النادي.

وكان ريكيلمي قد خاطر مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة ABC اليومية بشأن أنشطة الانتقالات في حال انتخابه. "لقد وقعنا مع نجمين دوليين"، تفاخر البالغ من العمر 37 عامًا. "لدي اتفاق مع نجمين كبيرين للعب في ريال مدريد إذا أصبحت رئيسًا — نجمين ضروريين للمشروع الرياضي على المدى القصير والمتوسط والطويل."

ورفض الكشف عن اسمي اللاعبين، لكنه أصدر حكماً قاسياً على القيادة الحالية للنادي، مدعياً أن ريال مدريد فقد هويته: "بصفتي مشجعاً لريال مدريد، يجب أن أقول إن هذا النادي يفتقر حالياً إلى القيادة والمهنية والقيم والإحساس بما يميز ريال مدريد حقاً. كل ذلك مفقود إلى حد ما".