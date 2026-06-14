مفاوضات سرية منذ شهرين.. إنزو فيرنانديز يتحدى تشيلسي ويقترب من ريال مدريد بعد كأس العالم

تشير التطورات القادمة من الأرجنتين عبر شبكة "إي إس بي إن" إلى أن وكيل أعمال فيرنانديز لم يتوقف عن العمل خلف الكواليس، حيث يتفاوض مع إدارة ريال مدريد بشكل مستمر منذ أكثر من شهرين لترتيب الصفقة المرتقبة.

ولا يقتصر الأمر على المحادثات الرسمية فحسب، بل بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في إرسال إشارات غير مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تؤكد رغبته في الرحيل، وكان آخرها تفاعله بالإعجاب مع الأنباء التي نشرها الصحفي فابريزيو رومانو حول زميله مارك كوكوريلا (بشأن ارتباطه بريال مدريد)، وهو تصرف يعكس رغبته في الضغط على إدارة تشيلسي الإنجليزي لتسهيل خروجه، مما قد يتسبب في أزمة جديدة داخل أروقة النادي اللندني.