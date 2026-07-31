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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

هذا موقفنا من الصفقة!.. رد حاسم على مفاوضات الهلال مع ماتياس يايسله وتحريضه ضد الأهلي

الهلال
ماتياس يايسله
الأهلي
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس جديدة من داخل البيت الهلالي..

منذ قدّم المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، "استقالته" من منصبه في عملاق جدة الأهلي؛ واسمه يرتبط بفريق الهلال الأول لكرة القدم، بشكلٍ قوي للغاية.

يايسله "استقال" من القيادة الفنية للأهلي، صباح أمس الخميس؛ وذلك بعد 3 سنواتٍ كاملة مع الفريق، حقق خلالها دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    ارتباط اسم ماتياس يايسله بتدريب الهلال

    في هذا السياق.. قام عشاق عملاق جدة الأهلي، بتوجيه اتهامات عنيفة إلى نادي الهلال؛ بالوقوف خلف "استقالة" المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، من منصبه.

    وحسب هذه الاتهامات الأهلاوية؛ يرغب الهلال في التعاقد مع يايسله منذ فترة طويلة، ويعمل على هدم استقرار قلعة الراقي.

    ورغم أن المدير الفني الألماني الشاب اتفق مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد "استقالته" من منصبه في الأهلي؛ إلا أن قطاع جماهيري يرى أنها مجرد محطة أو كوبري، قبل العودة إلى السعودية من بوابة الزعيم الهلالي.

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  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    الهلال يحسم موقفه من التعاقد مع ماتياس يايسله

    ومن ناحيته.. حسم مصدر مسؤول في نادي الهلال "الجدل"؛ بشأن إمكانية التعاقد مع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بعد رحيله عن عملاق جدة الأهلي.

    المصدر قال في تصريحات نقلها الصحفي الرياضي سلطان الحارثي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لا نية لدينا في الدخول بمفاوضات مع يايسله".

  • الهلال بريء من تحريض ماتياس يايسله ضد الأهلي

    واستكمالًا لتصريحاته.. قام المصدر - سالف الذكر - بتبرئة نادي الهلال، من جميع التهم الموجهة إليه؛ بشأن تحريض المدير الفني الألماني ماتياس يايسله للرحيل عن عملاق جدة الأهلي، مثلما زعم قطاع كبير من الجماهير في الساعات الماضية.

    وكشف المصدر عن أن الهلال، لم يسبق له التحدث مع يايسله، أو فتح خط مفاوضات معه ووكيله؛ للقدوم إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترات الماضية.



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  • Matthias Jaissle ahliSocial GFX

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع النادي الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.