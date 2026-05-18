مفارقة لياو.. أرقام ميلان في غياب النجم البرتغالي تتوجه بطلًا للدوري الإيطالي!

فكرة استخدام لياو بالقرب من المرمى، كمهاجم وهمي تقريباً، نبعت من حاجة ملحة أكثر من كونها ابتكاراً تكتيكياً: ألا وهي إيجاد رأس حربة لميلان. وهو المهاجم الصريح الذي ظل أليجري يبحث عنه طوال العام دون جدوى. خيمينيز لم يكن ذلك المهاجم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإصابة الطويلة التي دمرت موسم اللاعب المكسيكي منذ البداية - وهذا بصرف النظر عن الصعوبات الأولية. بوليسيتش لم يكن ذلك المهاجم أيضاً. أو بالأحرى: كان كذلك في الأشهر الأولى. ثم تاه اللاعب الأمريكي في أفكاره، وتراجع مستواه بسرعة بعد الأداء الاستثنائي في مرحلة الذهاب.
نكونكو وفولكروج لم يكونا مهاجمين صريحين أيضاً، بل مجرد قطع ثانوية في الفكرة التكتيكية لميلان تحت قيادة أليجري. وبالتأكيد لم يكن رافا لياو هو ذلك المهاجم الصريح، رغم أنه - في ذهن المدرب على ما يبدو - كان يجب أن يكون كذلك. تقليل ركضه على الأطراف ومحاولة دفعه للتمركز داخل منطقة الجزاء، ربما بدت تجربة مثيرة للاهتمام على الورق. ولكن في واقع كرة القدم، فإن هذا الخيار الذي أصر عليه أليجري لفترة طويلة هذا الموسم، لم ينجح بكل بساطة. فقد أدى تجريد البرتغالي من طبيعته وتقييده بمهام لا تتناسب مع ميوله إلى نتيجتين: لم يقتصر الأمر على ضعف المردود الفني لنجم الفريق النظري، بل المفارقة أن ميلان حصد نقاطاً أكثر بكثير في غياب لياو عن أرض الملعب.