مفاجأة .. جاتوزو مرشح للاستمرار في تدريب إيطاليا ولكن!

انتهى الأمر بالنسبة للكثيرين. بالنسبة لجابرييلي جرافينا، الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي أعلن استقالته. وبالنسبة لجيجي بوفون، الذي قرر بدوره ترك المنتخب الوطني. لكن ربما، بشكل مفاجئ، لم ينتهِ الأمر بالنسبة لرينو جاتوزو.

لا يزال مدرب المنتخب الإيطالي في منصبه. وكما تبين صباح الخميس، قرر هو أيضًا تقديم استقالته. لكنها لم تصبح رسمية بعد.

هناك سبب لذلك، وهو مرتبط بطلب محدد من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) كشفت عنه صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" التي تصدر اليوم: محاولة إبقاء جاتوزو على مقعد تدريب المنتخب الإيطالي لبضعة أشهر أخرى على الأقل.