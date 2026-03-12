احتفت وسائل الإعلام في الدولة الاسكندنافية بفريق المدرب كييتيل كنودسن بعد فوزه 3-0 (2-0) في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد سبورتنج لشبونة.
مفاجأة كبيرة في دوري أبطال أوروبا: "المدحلة الصفراء" تواصل إثارة القلق في أوروبا
"بودو/جليمت حول سبورتينج إلى باكالهاو في أسبميرا مساء الأربعاء"، كتب تلفزيون TV2 في إشارة إلى الطبق الوطني البرتغالي: "سيطر الفريق الأصفر على معظم المباراة وخلق فرصًا متتالية".
بودو/غليمت قوة على أرضه
أثبت بودو/جليمت مرة أخرى قوته المذهلة على العشب الصناعي المحلي، وأصبح الآن لديه فرص كبيرة للتأهل إلى ربع النهائي. وقال اللاعب السابق في فرانكفورت ينس بيتر هاوج: "لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن النتيجة رائعة. ستكون أسبوعًا مثيرًا".
ستتحدد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل في لشبونة.
