Tim Ursinus و Christian Guinin

مفاجأة في نادي بايرن ميونيخ! لاعبان موهوبان يظهران لأول مرة في صفوف الفريق الأول في مباراة ضد أتالانتا بيرغامو

في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا التي خاضها نادي بايرن ميونيخ ضد أتالانتا بيرغامو، خاض اللاعبان الشابان دنيز أوفلي وفيليب بافيتش أول مباراة لهما مع الفريق الأول.

في المباراة ضد الإيطاليين، دخل أوفلي الملعب في الدقيقة 56 ليحل محل لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش، وساهم بعد لحظات قليلة في تسجيل الهدف الثالث.

  • استحوذ اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على الكرة في الجانب الأيسر ومررها مباشرة إلى هاري كين. ثم انتقلت الكرة عبر لويس دياز إلى لينارت كارل، الذي حافظ على رباطة جأشه أمام حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو وسجل الهدف.

    أما بالنسبة لبافيتش، فقد استغرق الأمر حوالي 20 دقيقة إضافية قبل أن يتمكن من خوض أول دقائق له كلاعب محترف مع بطل ألمانيا. في الدقيقة 72 من المباراة، دخل المدافع الموهوب البالغ من العمر 16 عامًا، والذي تم اختياره لأول مرة في تشكيلة المدرب فينسنت كومباني لمباراة بيرغامو، بديلاً عن جوزيب ستانيسيتش.

    بالإضافة إلى ذلك، كان فينسنت مانوبا ضمن تشكيلة دوري أبطال أوروبا. وقبل بضعة أسابيع، خاض مايكون كاردوزو أول تجربة له في عالم الاحتراف خلال مباراة الدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. 

    انتقل بافيتش في عام 2019 من نادي SV فالدبيرلاخ إلى أكاديمية النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وشارك هذا الموسم مع فريق بايرن تحت 17 عامًا. كما شارك مرة واحدة في دوري الشباب الأوروبي.

    وكان ليونارد بريسكوت، البالغ من العمر 16 عامًا، لاعبًا آخر في تشكيلة ميونيخ، والذي كان مرشحًا في الأيام الماضية للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. لكن بما أن الحارس جوناس أوربيغ تعافى في الوقت المناسب من إصابته بارتجاج في المخ التي تعرض لها في مباراة الذهاب في بيرغامو، فقد بقيت ترشيحه ضمن التشكيلة فقط.

  • نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي

    التاريخالوقتالمباراة
    السبت، 21 مارس15:30بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
    السبت، 4 أبريل15:30إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
    السبت، 11 أبريل18:30إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
