مفاجأة في تشكيلة بايرن ميونيخ؟ ثلاثة مواهب قد يخوضون مباراتهم الأولى ضد أتالانتا بيرغامو

يضم تشكيل فريق ميونيخ لاعباً آخر يبلغ من العمر 16 عاماً هو ليونارد بريسكوت، الذي كان يُتوقع في الأيام الماضية أن يحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية. لكن يبدو أن الحارس جوناس أوربيغ قد تعافى في الوقت المناسب من الارتجاج الذي تعرض له في مباراة الذهاب في بيرغامو، وهو جاهز للعب.

في الوقت نفسه، سيغيب مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية) وسفين أولريش (تمزق في حزمة العضلات في العضلات المقربة) بسبب الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، سيضطر كومباني إلى الاستغناء عن ألفونسو ديفيز (إصابة في العضلات)، وهيروكي إيتو (تمزق في الألياف العضلية)، وجوشوا كيميش، ومايكل أوليز (كلاهما موقوفان بسبب بطاقات صفراء)، وويزمود مايك (إصابة في الأوتار)، وديفيد سانتوس دايبر (إصابة عضلية).

من المتوقع أن يبدأ جوناثان تاه ومين-جاي كيم في خط الدفاع، بينما سيجلس دايوت أوبامكانو وكونراد لايمر على مقاعد البدلاء بسبب خطر الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء. وقال كومباني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، هذا أمر منطقي".