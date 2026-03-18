وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «tz» في ميونيخ، سينضم فيليب بافليتش للمرة الأولى إلى تشكيلة المدرب فينسنت كومباني، مما يعني أن هذا المدافع الداخلي الموهوب البالغ من العمر 16 عامًا قد يشارك في أول مباراة له. وينطبق الأمر نفسه على فينسنت مانوبا ودينيز أوفلي.
مفاجأة في تشكيلة بايرن ميونيخ؟ ثلاثة مواهب قد يخوضون مباراتهم الأولى ضد أتالانتا بيرغامو
سينضم بافليتش إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الذين خاضوا مبارياتهم الأولى هذا الموسم تحت قيادة كومباني. وقبل بضعة أسابيع، خاض مايكون كاردوزو أول مباراة له على مستوى المحترفين في مباراة الدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.
انتقل بافليتش في عام 2019 من نادي SV فالدبيرلاخ إلى أكاديمية النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وشارك هذا الموسم مع فريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا. كما شارك مرة واحدة في دوري الشباب الأوروبي.
يبدو أن مسألة حارس المرمى قد حُسمت - ويجب على بايرن ميونيخ تعويض العديد من الغيابات
يضم تشكيل فريق ميونيخ لاعباً آخر يبلغ من العمر 16 عاماً هو ليونارد بريسكوت، الذي كان يُتوقع في الأيام الماضية أن يحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية. لكن يبدو أن الحارس جوناس أوربيغ قد تعافى في الوقت المناسب من الارتجاج الذي تعرض له في مباراة الذهاب في بيرغامو، وهو جاهز للعب.
في الوقت نفسه، سيغيب مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية) وسفين أولريش (تمزق في حزمة العضلات في العضلات المقربة) بسبب الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، سيضطر كومباني إلى الاستغناء عن ألفونسو ديفيز (إصابة في العضلات)، وهيروكي إيتو (تمزق في الألياف العضلية)، وجوشوا كيميش، ومايكل أوليز (كلاهما موقوفان بسبب بطاقات صفراء)، وويزمود مايك (إصابة في الأوتار)، وديفيد سانتوس دايبر (إصابة عضلية).
من المتوقع أن يبدأ جوناثان تاه ومين-جاي كيم في خط الدفاع، بينما سيجلس دايوت أوبامكانو وكونراد لايمر على مقاعد البدلاء بسبب خطر الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء. وقال كومباني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، هذا أمر منطقي".
حفل الظهور الأول أمام أتالانتا بيرغامو؟
لذا، في حال الضرورة، قد يشرع كومباني بالفعل في إشراك بافليتش بدلاً من كيم أو تاه. وهي مخاطرة يمكن للبلجيكي تحملها دون تردد. ففي النهاية، أصبح بايرن ميونيخ، بعد فوزه 6-1 الأسبوع الماضي، قد حسم تأهله إلى الدور التالي تقريبًا.
في غضون ذلك، قد يشارك أوفلي (18 عامًا، الظهير الأيسر) ومانوبا (20 عامًا، الظهير الأيمن) لأول مرة في مركز الظهير. ومن المتوقع أن يبدأ جوزيب ستانيسيتش في الجانب الأيمن وتوم بيشوف في الجانب الأيسر من الدفاع.
- التشكيلة المتوقعة لبايرن ميونيخ: أوربيغ - ستانيسيتش، تاه، م. ج. كيم، بيشوف - جوريتزكا، بافلوفيتش - كارل، غنابري، لويس دياز - كين
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)