مفاجأة .. توتنهام رفض التعاقد مع رونالدو
سبيرز ورونالدو الصغير
في كشف من شأنه أن يترك مشجعي توتنهام يتساءلون عما كان يمكن أن يكون، أوضح روني روزنتال، مهاجم توتنهام السابق، بالتفصيل كيف حاول جلب رونالدو المراهق إلى وايت هارت لين. وقبل وقت طويل من أن يصبح النجم البرتغالي أيقونة عالمية في مانشستر يونايتد وريال مدريد، كان روزنتال قد اكتشف موهبته الهائلة خلال أيامه الأولى في سبورتنج لشبونة.
وفي حديثه عن الخطأ التاريخي في التعاقدات الذي ارتكبه النادي، قال روزنتال لموقع Flashscore: "رأيت كريستيانو في مباراته الثانية أو الثالثة مع الفريق الأول لسبورتنج، وأبلغت توتنهام على الفور، لكنهم لم يتابعوا الأمر".
وتعد الفرصة الضائعة للتعاقد مع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق بمثابة حبة مريرة يصعب على مشجعي توتنهام ابتلاعها، خاصة وأن النادي يجد نفسه الآن في وضع حرج بالقرب من قاع الجدول.
وأضاف روزنتال: "كنت أدرك بالفعل أن السرعة ستكون هي السمة المميزة للعبة. لهذا السبب اكتشفت لاعبين مثل صامويل إيتو وكريستيانو رونالدو وفينسنت كومباني وبيير-إيميريك أوباميانج وغيرهم الكثير، لأنني كنت أبحث عن أسرع اللاعبين في كرة القدم".
أخطاء تكتيكية ونقص في السرعة
إن الفشل في ضم مواهب من الطراز العالمي يطارد النادي اليوم. يعتقد روزنتال أن التشكيلة الحالية تفتقر إلى الصفات الهجومية القوية اللازمة للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز المعاصر، خاصة بعد رحيل سون هيونج-مين.
ورغم أن المدرب السابق أنجي بوستيكوجلو طبق أسلوبًا جذابًا، إلا أن الافتقار إلى السرعة القاتلة على الأجنحة جعل الفريق ضعيفًا وعاجزًا في الهجوم.
وأشار روزنتال: "توتنهام يفتقر إلى السرعة الكافية في صفوفه. تحت قيادة بوستيكوجلو، لعب الفريق كرة قدم رائعة ومذهلة مع ترابط جيد، لكن لا تنسوا أن سون كان موجودًا، وهو لم يعد موجودًا الآن. لذا، فإن الوضع مشابه إلى حد ما للوضع الذي سيواجهه صلاح قريبًا في ليفربول. توتنهام يفتقر إلى لاعبي الأجنحة أو اللاعبين ذوي السرعة المذهلة، وهذا بالضبط ما يحتاجونه".
معركة حامية الوطيس ضد الهبوط
أدت عواقب هذه الإخفاقات في التعاقدات إلى موسم 2025-2026 كابوسي، حيث يخوض توتنهام حالياً معركة شرسة للبقاء في الدوري جنبًا مع وست هام.
وعلى الرغم من مكانة النادي، فإن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حقيقي، وإن كان الفوز الأخير على أستون فيلا قد أعطى بصيص أمل لفريق روبرتو دي زيربي مع اقترابهم من المرحلة الحاسمة الأخيرة.
وفي تقييمه للخطر، قال روزنتال: "بالطبع، إنها حالة جنونية لتوتنهام، لكن بعد الفوز الأخير على فيلا، أعتقد أن فرص هبوطهم تبلغ 40٪، وفرص بقائهم في الدوري تبلغ 60٪. من الواضح أنه يتعين عليهم الفوز على ليدز ليكون لديهم فرصة، والأمل في ألا يفوز وست هام. لا تزال هناك فرصة لهم لنسيان هذا الموسم المروع. أعتقد أن مباراة أستون فيلا كانت نقطة تحول محتملة. يبدو لي أن المدرب الجديد يفهم الجانب الدفاعي من اللعبة من الناحية التكتيكية لأنه يعلم أنه لا يمتلك فريقاً من الطراز الأول، ولا يمكنه حسم المباريات".
ثورة دي زيربي والطريق إلى العودة
وإذا تمكن توتنهام من تجنب الهبوط، فإن مهمة إعادة البناء التي تنتظر دي زيربي ستكون هائلة. يرى روزنتال أن تشكيلة الفريق تعج حالياً بلاعبين «متوسطي المستوى»، وتحتاج إلى ضخ كبير من المواهب المتميزة حتى تتمكن من العودة إلى المراكز الستة الأولى. ورغم أن بعض اللاعبين مثل ميكي فان دي فين وجيمس ماديسون يُعتبرون أساسيين، إلا أن المستوى العام للفريق لا يزال غير كافٍ لنادٍ بطموحات توتنهام.
وأضاف روزنتال بشأن تأثير دي زيربي: "لا يزال الوقت مبكرًا. هناك توقعات كبيرة بأن توتنهام يجب أن يكون دائمًا ضمن المراكز الستة الأولى، لذا سيحتاج إلى ضم أربعة لاعبين جدد، ولكنهم يجب أن يكونوا نجومًا من الطراز الأول. لديه بالفعل اللاعبين الأساسيين؛ فان دي فين... [جيد] سبنس مهم، وماديسون مهم، و[محمد] قدوس، لكن هناك الكثير من اللاعبين المتوسطين. الأمر يتعلق فقط بإضافة الجودة... سيكون الأمر صعبًا للغاية، ومكلفًا للغاية".