مفاجأة أزمة بالوجون في الفيفا: قرار رفع الإيقاف كان فرديًا.. وأعضاء لجنة الانضباط لم يشاركوا فيه!

فجرت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس القرار التاريخي وغير المسبوق الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون وتمكينه من اللعب في مباراة بلاده أمام بلجيكا بدور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2026.

وأشارت التفاصيل المنشورة عبر "ذا أتلتيك" إلى أن هذا القرار الذي أثار لغطًا واسعًا اتخذ بشكل أحادي وفردي تمامًا من جانب شخص واحد فقط داخل الهيكل القضائي للمنظمة الدولية، مما تسبب في حالة من الذهول وفقدان الثقة في نزاهة المعايير الانضباطية المتبعة بالبطولة الحالية.



