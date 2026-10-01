مفاجأة للنصر.. جواو فيليكس يخطط للعودة إلى برشلونة وهذا موقف إدارة جوان لابورتا!

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "سبورت" اليوم الخميس، عن تخطيط النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ للعودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك بعد الرحيل عن نادي النصر.

ولعب فيليكس في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، موسم 2023-2024؛ بعدما انضم إليه "معارًا" من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، آنذاك.

وواجه النجم البرتغالي صعوبات كبيرة مع برشلونة، في ذلك الوقت تحديدًا؛ حيث لم يكن العملاق الكتالوني يمر بأفضل فتراته، مع المدير الفني الإسباني السابق تشافي هيرنانديز.

المهم.. الصحيفة الإسبانية أكدت أن جورج مينديش، وكيل أعمال جواو فيليكس، نقل إلى الإدارة البرشلونية رغبة اللاعب الجادة، في العودة إلى الفريق الأول.