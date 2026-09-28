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محمود خالد

جواو فيليكس خارج الكرة الذهبية: تفوق على رونالدو ثم ترشح ثنائي روشن .. هل ظُلم "جوهرة جيسوس"؟

فقرات ومقالات
جواو فيليكس
ساديو ماني
خوليان كينيونيس

جوهرة جورج جيسوس الذي جذب الأنظار مع البرتغال..

وكأن لسان حاله الآن "ليتك جئتَ لتدريب البرتغال قبل كأس العالم"، خاصة وأن ظهور جورج جيسوس، نفّض الغبار عن موهبة جواو فيليكس الكبرى، بعدما كانت الفتى الذي يتراجع مستواه كثيرًا في أوروبا، والآن بات السؤال هو: "هل ظُلم فيليكس في عدم الترشح لجائزة الكرة الذهبية؟".

في أولى مباراتين مع جيسوس، كان النجم الأول في البرتغال، هو جواو فيليكس، وليس القائد كريستيانو رونالدو، كما كان الحال عليه في النصر، جاء فيليكس من تشيلسي، بدلًا من عودته إلى بنفيكا، فسحب الأضواء من "الدون"، وصار أفضل لاعب في دوري روشن السعودي.

  • هل كان فيليكس يستحق الترشح للبالون دور؟

    قبل كل شيء، لنستكشف معًا، لماذا دار الجدل - من الأساس - حول عدم ترشح جواو فيليكس لقائمة الثلاثين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2026؟

    * لعب دور البطولة في قيادة النصر للقب دوري روشن السعودي، ونهائي دوري أبطال آسيا 2، والتأهل مع منتخب البرتغال إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.

    * تواجد لاعبين من دوري روشن، في قائمة المرشحين لـ"البالون دور"، في قرار تاريخي، وهما المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، وزميل النصر، السنغالي ساديو ماني.

    * تألقه مؤخرًا مع منتخب البرتغال، رغم أن فترة ما بعد مونديال 2026، لا تدخل في نطاق الترشح للجائزة، ولكن لنتخذ رافينيا مثالًا، حين استهل الموسم كـ"رأس حربة"، مع هانزي فليك، في برشلونة، فصار يقدم أرقامًا مرعبة، جلبت معها التساؤلات حول عدم تواجده بين المرشحين.

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  • نقاط لا تقف في صالح فيليكس!

    هذا عن جدل عدم ترشحه للبالون دور، ولكن السؤال الآخر هو: "هل كان جواو فيليكس يستحق التواجد بين المنافسين على الجائزة؟".

    النقطة الإيجابية في رحلته مع النصر، حيث سجل 26 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 47 مباراة، وترك بصمته التهديفية في جميع المسابقات "دوري روشن، دوري أبطال آسيا 2، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي".

    ولكن، رغم ذلك، فإن زميل فيليكس، ساديو ماني، الذي شاركه التتويج بلقب دوري روشن، بعد غياب سبع سنوات، والذي سجل 14 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، مع النصر، هو من ترشح لجائزة البالون دور، والسبب لطبيعة الحال يعود لأمرين..

    * لعب دور البطولة في تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 (بقطع النظر عن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي بمنح الكأس إلى المغرب كعقوبات انضباطية، فيما يُنتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية)، فضلًا عن مساهماته في البطولة، بهدفين وتمريرتين حاسمتين، قبل الوصول إلى النهائي، وأيضًا موقفه الشهير بإعادة زملائه من الانسحاب أمام المغرب، لاستكمال المباراة، قبل الفوز باللقب من الميدان.

    * ساديو ماني كان عنصرًا أساسيًا مع السنغال في كأس العالم 2026، وصنع تمريرة حاسمة أمام النرويج، ورغم أن البرتغال حققت إنجازًا أكبر من أسود التيرانجا، بالتأهل لدور الـ16، بينما اكتفى المنتخب الإفريقي بالتواجد في دور الـ32، إلا أن معدل مشاركة ماني كان أعلى من فيليكس.

    هذا عن ماني، أما خوليان كينيونيس، فقد أبدع في جبهتي القادسية ومنتخب المكسيك، حيث انتزع جائزة هداف دوري روشن، بإحرازه 33 هدفًا، ثم كان أحد مفاجآت كأس العالم، حيث وقّع على هدف الافتتاحية في شباك جنوب إفريقيا، كما سجل ضد تشيكيا والإكوادور وإنجلترا، ولم يغب عن التسجيل سوى أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يغادر البطولة في دور الـ16، حيث كان "تري كولور" قريبًا من معادلة إنجازه التاريخي بالصعود لربع النهائي في 1986.

    وبقطع النظر عن ذلك، فإن الخروج من ثمن نهائي كأس العالم، مع منتخب مرشح للقب، قلّل أيضًا من حظوظ فيليكس في التواجد في قائمة الكرة الذهبية، وهو الأمر الذي صرّح به علنًا، خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية.

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    جيسوس اكتشف جوهرة فيليكس

    بالعودة إلى كواليس انتقال جواو فيليكس، إلى النصر، حيث ذكرت تقارير بأن رونالدو هو من أقنع اللاعب بأن يزامله مع الفريق السعودي، من أجل صنع حالة انسجام بينهما قبل المشاركة في كأس العالم، فإنه يحسب لجيسوس أن نفض الغبار عن تألق صاحب الـ26 عامًا، وجعله حديث الساعة، بالتزامن مع الصراع الإعلامي الدائر حول الأحق بالبالون دور.

    وبخلاف الثقة التي منحها جيسوس إلى فيليكس، منذ تدريبه للنصر، وحتى قيادته للبرتغال، والتي انعكست على تألق جواو بتسجيله في شباك ويلز والنرويج في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، قد جاء بفضل الحرية التي منحها إياه في منطقة الخصم، سواءً بلعب أدوار صانع الألعاب أو خلف المهاجم.

    أما عن النصر، فإن الأجواء الحالية تؤكد أن فيليكس سيكون أمام تحدٍّ كبير، إذا ما أراد أن يتنافس على البالون دور في الموسم المُقبل، خاصة وأن مستواه قد تراجع "تكتيكيًا" مع المدرب أنج بوستيكوجلو، في ظل التراجع الدفاعي كثيرًا، ومعاناته من الازدحام وتداخل الخطوط في منطقة الخصم.

    أضف إلى ذلك، الأزمات الكبيرة التي تحيط بالنصر، سواءً على المستوى المالي أو قلة التدعيم بالصفقات في الفترة الصيفية، الأمر الذي سيجعله أمام تحدٍّ كبير لتكرار إنجازات النصر، في أول مواسم بوستيكوجلو، وهذا ما تشير إليه بوادر الموسم، في الوقت الذي يأمل فيه البرتغالي في تحقيق أرقام كبيرة وإنجازات مشتركة مع النادي ومنتخب بلاده، إذا ما أراد التواجد ضمن قائمة المرشحين لـ"بالون دور 2027".

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  • كلمة أخيرة..

    إن تواجد ساديو ماني وخوليان كينيونيس، في قائمة المرشحين للكرة الذهبية، يعد انتصارًا في حد ذاته للدوري السعودي، إلا أن غياب البطل الأول للموسم الماضي، جواو فيليكس، ربما كان السبب وراء فتح باب الجدل حول عدم تواجده في القائمة، إلا أن "النضج" التكتيكي الذي يقدمه لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد الأسبق، في وجود محيي موهبته، جورج جيسوس، ربما يعطيه حافزًا كبيرًا في دوري بات محط أنظار العالم، فضلًا عن أدوار أخرى قد تمنحه مزيدًا من النجومية، كما صرّح بأنه يحلم بأن يصنع الهدف رقم 1000 لكريستيانو رونالدو.