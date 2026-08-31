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Karim Benzema Cristiano RonaldoGetty
محمود خالد

تضارب في معلومة الهلال وبنزيما .. الفراج يربطه بالنصر ويرد على تحيزه للوليد بن طلال: "نفعل ما نريده"!

الهلال
دوري روشن السعودي
كريم بنزيما

الفراج يثير جدلًا كبيرًا بسبب لقطتين..

أثار الإعلامي وليد الفراج، حالة من الجدل الواسع، بسبب لقطتين عبر حلقته في برنامج "روتانا سبورت"، بشأن الحديث عن مفاوضات الهلال مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، من أجل تسوية عقده، فضلًا عن نشر حديث "مسبق" من ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة، حول آلية دعم الأندية.

وتشير التقارير إلى أن بنزيما "39 عامًا" يتجه نحو الاعتزال النهائي، وذلك بعد مفاوضات الهلال معه على إنهاء عقده بالتراضي، والتي ألمح فيها بعائق يمنعه من مزاملة كريستيانو رونالدو في النصر، بالتزامن مع إعلان الزعيم لصفقته الجديدة، بضم المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا.

ويواصل الهلال نشاطه الكبير في فترة الميركاتو الصيفي، في ظل الحديث بشأن ضم مدافع "مواليد"، واقتراب نجم آرسنال، جابرييل مارتينيلي، من الانتقال إلى قلعة الزعيم.

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  • ماذا قال وليد الفراج؟

    وتداول نشطاء حديث الفراج حول كواليس التسوية بين الهلال وبنزيما، وسط مزاعم بوجود "تناقض" في ذكر معلومة، حول آلية دعم صفقة النجم الفرنسي، عند انتقاله إلى عملاق الرياض، في الفترة الشتوية.

    وقال الفراج، إن صندوق الاستثمارات العامة هو من موّل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، ليردّ عدد من المتابعين عبر منصة (إكس)، بأن هذا الأمر يعد تناقضًا مع ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، وكذلك تأكيد سابق من الإعلامي، بأن الصفقة بالكامل، جاءت بتمويل من الأمير الوليد بن طلال، حينما تعاقد معه الزعيم لمدة موسم ونصف.

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  • "لا تقاتل ولا عندك شغف"

    واستعرض الفراج، مفاوضات الهلال للتسوية مع بنزيما، بقوله "النادي أخبر اللاعب بأنه لا يقاتل ولم يعد لديه الشغف للعب، وتم تخييره بين العودة للاتحاد أو الانتقال إلى الشباب، وحتى عرضوا عليه الدرعية - الصاعد حديثًا - إلا أنه رفض تلك العروض، وقال اكتفيت.

    وزاد الفراج من الشعر بيتًا، حيث ألمح بأنه كان من الصعب أن ينتقل بنزيما إلى النصر، في ظل وجود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وما قد يصنعه تواجد الثنائي من بعض "الحساسية".

    ومن غير المنطقي أن يأخذ بنزيما كامل راتبه المتبقي في عقده، فيما موّل الأمير الوليد بن طلال، نفقات تسوية عقد اللاعب، وينتظر أن يعلن الهلال في بيان رسمي، تلك التفاصيل، خلال الساعات المُقبلة".

    ووجه الفراج ردًا بشأن تساؤلات الجماهير حول سبب نجاح الهلال في استقطاب مهاجمين في الفترة الصيفية، بينما كان يعاني من هذا الأمر في السابق، معلقًا "أعتقد أن النادي غيّر طريقة تعاقداته، وأجرى تغييرًا في المفاوضين الذين كان يعتمد عليهم في اختيارات اللاعبين".

    ونوّه الفراج بأن الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، سيصل الرياض، خلال يومين، تمهيدًا لانتقاله إلى الهلال، بعد إتمامه لصفقة أولي واتكينز لمدة 3 مواسم، فيما يتجه الأزرق نحو حسم صفقة المدافع تحت 21 عامًا.

    وكانت صحيفة "إتش تي سبور" التركية، قد ربطت بين حسم الهلال لصفقة المدافع الأجنبي، برحيل يوسف أكتشيشيك، الذي وافق الزعيم على انتقاله إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، مع وجود خيار لشراء عقده، وذلك بعدما أبدى أكتشيشيك رغبة في العودة إلى الفريق الذي سبق وأن مثله في الفئات السنية.

  • تصريح الرميان

    وفي سياق متصل، استعرض وليد الفراج، تصريحًا سابقًا من ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات السعودي، حينما أكد وجود "عدالة" بين الأندية المملوكة للصندوق بشأن الدعم، إلا أن بعض الأندية لديها تبرعات من أعضاء الشرف، وهو ما أخلّ التوازن بين الأندية.

    وبدوره، ردّ الناقد عبد العزيز المريسل، بتغريدة عبر منصة (إكس)، قائلًا "أستغرب من نشر تصريح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، بخصوص عدالة الدعم بين النصر والهلال والاتحاد والأهلي، في هذا الوقت، ومن برنامج يُذاع على قناة الأمير الوليد بن طلال.

    المقطع قديم وصدر يوم الأربعاء 15 إبريل 2026، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لاستراتيجية الصندوق (2026-2030). السؤال: لماذا الزميل وليد الفراج أعاد نشر مقطعًا قديمًا عن عدالة الدعم؟".

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  • رد الفراج على "التحيز للوليد بن طلال"

    وتلقى وليد الفراج، رسالة من أحد المتابعين، الذي وصفه بالتحيز لمالك قنوات روتانا، الأمير الوليد بن طلال، الذي يدعم نادي الهلال، أو كما وصفه المتابع بـ"التطبيل وأكل العيش"، ليردّ ساخرًا إن الناقد توفيق تونسي هو من "يطبّل"، فيما أكد الأخير بأنه لم يسبق له التواصل مع ابن طلال، ولم يعرف في الهلال سوى فهد المفرج، ليختتم الفراج برسالته "نحن نفعل ما نريد وعساك لم تقتنع".

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