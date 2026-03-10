"معظم اللاعبين رقم 9 أقوى منه" - ليني يورو يتورط في "الكثير من المشاجرات" بينما يقدم ريو فرديناند نصيحة لمدافع مانشستر يونايتد

استعاد يورو مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة بسبب غياب المدافع المركزي المصاب ليساندرو مارتينيز، بعد أن كان يكتفي في السابق بظهور قصير كبديل أو يظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة. نظرًا لأن الفرنسي لا يزال يتأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم الاستقرار الذي عانى منه أولد ترافورد في السنوات الأخيرة، يشعر فرديناند أنه يجب أن يكون حذرًا عند مواجهة خصومه.

وأوضح فرديناند في بودكاسته "Rio Ferdinand Presents": "يحاول ليني يورو حالياً خوض معارك كثيرة في المباراة، في حين أنه بدنياً لا يبدأ من نفس المكان". وفي تقييمه للفارق بين المراهق والمهاجمين المخضرمين في الدوري الممتاز، أضاف قائد منتخب إنجلترا السابق: "جميعهم أكثر تطوراً بدنياً. معظم اللاعبين الذين يواجههم، وخاصة المهاجمين رقم 9، أقوى منه".