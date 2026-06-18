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علي سمير

المعركة الأولى | القوة الذهنية ليست في "الجيم" فقط .. عقلية "الطفل الصغير" ميسي تفضح هوس رونالدو بكأس العالم!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
البرتغال
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
النصر
إنتر ميامي
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي للشباب

هاتريك لنجم إنتر وميامي ومهاجم النصر يعاني ضد الكونغو

عدنا من جديد .. الصراع مستمر بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وحلبة الصراع هنا هي بطولة كأس العالم 2026، والتي ربما تكون الأخيرة لكل منهما!

وعكس ما اعتدنا الحديث في المعارك السابقة بين ميسي ورونالدو، دعونا نتعامل بطريقة مختلفة مع الظهور الأول لهما في المونديال الجاري، ليو ضد الجزائر وكريستيانو أمام الكونغو.

ميسي الذي دخل البطولة وهو يحمل لقب 2022 مع الأرجنتين، قدم عزفًا منفردًا أمام الجزائر، وسجل هاتريك في الانتصار 3/0، بينما لم يفعل رونالدو أي شيء في تعادل بلاده بهدف لكل فريق.

أحدهما يتعرض لانتقادات وحملات هجوم عنيفة، والآخر يتمتع بقدر هائل من الإشادة بعد كسره العديد من الأرقام القياسية في ليلة واحدة.

لن نتطرق إلى أرقام كل منهما وإسهامات الثنائي في المباراتين بشكل مفصل، بل سنتحدث عن حقيقة "عكس التيار" في هذا الصراع التاريخي..


  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    العقلية ليست حكرًا على رونالدو

    كم من جرائم يتم ارتكابها تحت اسم العقلية؟ تصريحات نرجسية تعكس درجة عالية من حب الذات، وحديث مستمر عن عشق النجاح وأنه الأفضل في العالم، وزملاء سابقين يتغنون بالتزامه واهتمامه بجسده والنظام الغذائي القاسي وقضاء ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

    بالطبع عرفتم من هو .. كريستيانو رونالدو الذي تعامل مع العقلية والقوة الذهنية على أنها تخصه وحده بل هو من اخترعها، ولا توجد طريقة أخرى للنجاح سوى هذا المسار، ولا تنسى أيضًا أن تكرر في كل مقابلة صحفية ومناسبة أن عقليتك هي سر نجاحك.

    وعلى الجانب الآخر يظهر لنا ميسي، شخص هادىء الطباع، لا يصرخ كثيرًا ولا يوبخ زملائه أكثر من الطبيعي، لا يتحدث عن نفسه، يتمتع بجسد رياضي مناسب، ويرجع ذلك لقضاء الوقت العادي في صالات الألعاب الرياضية مثل أغلبية نجوم كرة القدم، لأن كثافة العضلات من الأساس قد تكون عيبًا أكثر من ميزة وتقلل من سرعة اللاعب ورشاقته.

    كريستيانو في نظر الأغلبية خاصة عشاقه من رواد التواصل الاجتماعي هو صاحب العقلية الأقوى، بسبب كل الأشياء التي يرددها عن محاربته للعمر والأشياء من هذا القبيل، وهذا صحيح .. البرتغالي لا يبدو أن عمره 41 سنة أبدًا.

    ولكن هل تريد سماع مفاجأة مدوية؟ ميسي أيضًا لا تبدو عليه علامات السن، لو لم تعرفه وقابلته في الشارع لن تتوقع أبدًا أن عمره 38 سنة، سواء من بنيانه الجسدي ورشاقته "حتى إن قلت سرعته" أو ملامح وجهه!

    الفارق هنا أن ميسي لا يتحدث كثيرًا عن الأمر مثلما يفعل رونالدو، ولا ينشر صوره وهو يستعرض عضلاته وجسده العاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأغلفة المجلات العالمية.

    ما يفعله كريستيانو لا يدينه، إنها الطريقة التي نجح بها وجلبت له الإنجازات والملايين على مدار مسيرته خارج أو داخل الملعب، ولكن المشكلة أن البعض اعتبر من لا يفعل ذلك كشخص ضعيف أو لا يمتلك العقلية والقوة الذهنية اللازمة للنجاح.

    هل تعتقد أن ميسي لا يكافح ولا يعمل ولا يتحمل الكثير من الضغوط التي عانى منها طوال مسيرته؟ إن كنت تؤمن أن كل ما فعله كان سهلًا فعليك التوقف عن القراءة هنا.

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    لغة الجسد تقول كل شيء

    لا تعتمد على الأرقام والإحصائيات وتصريحات أي منهما أو النقاد، بل شاهد بعينك وراجع ما حدث مع ميسي أمام الجزائر، وانظر لردود فعله خاصة بعد تسجيل الهدف الأول في شباك ممثل العرب وإفريقيا.

    ميسي ظهرت عليه حالة غريبة من الذهول والسعادة بعد تسجيل الهدف "الرائع" في شباك الحارس لوكا زيدان، وكأنه طفل صغير أو لاعب ناشيء يسجل هدفه الأول على الإطلاق في كرة القدم، وليس النجم الأسطوري الحاصل على 8 كرات ذهبية وكأس عالم والعديد من الألقاب الفردية والجماعية.

    من المستحيل حصر عدد الأهداف الرائعة والأسطورية التي سجلها ميسي طوال تاريخه، ولكن يبدو أن هذا الهدف على وجه التحديد كان يحمل قيمة خاصة للأرجنتيني قبل تسجيله هدفين لإكمال الهاتريك.

    ولم يتوقف الأمر عند ذلك، الأرجنتيني كان يتعامل بهدوء لمساعدة كل من حوله، دون أي ضغوط أو أنانية وحرص على التسجيل بغض النظر عن مصلحة الفريق.

    الاحتمال الأقوى للغة جسد ميسي في هذه المباراة عمومًا، أن ليو نجح في استعادة نشاطه وشبابه من جديد، بعيدًا عن أوهام المنافسة مع أي شخص آخر، يركز على نفسه وسعادته فقط، والتعافي من المشكلة الشخصية التي عانى منها مؤخرًا بمرض والده، مما دفعه نحو البكاء.

    وهنا يجب توجيه هذا السؤال .. تسجيلك لهاتريك في كأس العالم خلال معاناة والدك من أزمة صحية خطيرة لا يقول أي شيء عن عقليتك وقوتك الذهنية؟

    ميسي "الصامت" يؤكد لنا مرة أخرى، العقلية لا تعني الصياح والحديث المستمر في كل مكان بمناسبة وغير مناسبة، دع إبداعك يتحدث عنك، ومن ينجح بطريقة أخرى فهذا لا يهم .. لا تفكر في أن تكون رقم 1 وتجعل من ذلك هاجسًا ينهش في تفكيرك .. هل تسمع يا رونالدو؟

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كريستيانو والهوس بميسي

    مهما تحدث رونالدو عن أنه لا يفكر في المنافسة مع ميسي، وأن الفوز بكأس العالم لا يعنيه كثيرًا ولا يقلقه، سنجد أن الحقيقة تقول عكس ذلك، والسر هنا في لغة الجسد أيضًا!

    رونالدو كان يعيش حالة من القلق والرعب منذ الدقيقة الأولى في مباراة الكونغو التي لم يقدم فيها المستوى المطلوب، وظهر كعبء على باقي اللاعبين في الملعب، بسبب حديثه المستمر معهم ومطالبته لهم بتمرير الكرة له.

    الرغبة كانت واضحة : هذا المونديال هو الأخير لي ويجب الفوز به حتى أتمكن من مضاهاة ميسي، يجب الحصول على كأس العالم "غير المهم" لكي لا يحسم من خلاله الأرجنتيني صراع الأفضل في التاريخ.

    ولذلك قال تييري هنري عبر شبكة "فوكس نيوز" عن مستوى مهاجم النصر أمام الكونغو وطريقة تعامله مع من حوله:"هناك أمر مهم أرجو من الجميع في منازلهم أن ينتبهوا إليه:"الفريق هو صاحب الأولوية للتسجيل وليس أنت".

    وتطرق هنري إلى تحركات رونالدو في الثلث الهجومي التي أعاقت فرص البرتغال في اختراق دفاعات الكونغو الديمقراطية الحصينة، واستشهد بكرة مشتركة من جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديش.

    وواصل الفرنسي حديثه:"البرتغال كانت مستحوذة على الكرة مع كانسيلو، لو تحرك رونالدو في الاتجاه الصحيح، لكان أجبر المدافع على الدخول إلى منطقة الست ياردات، ولكنه يريد التسجيل، لذلك ركض في نفس مسار برونو فيرنانديش للحصول على الكرة".

    وأضاف:"دخوله إلى منطقة الست ياردات كان سيشتت المدافع، ووقتها ستكون فرصة برونو فيرنانديش سهلة للتسجيل من لمسة واحدة، ولكنه تحرك معه في نفس الاتجاه، مما سهل المهمة الدفاعية على الكونغو".

    لطالما تحدث عشاق رونالدو عن ضعف عقلية ميسي وفشله المستمر في كوبا أمريكا والمونديال قبل أن ينفك نحسه بمرحلة متأخرة من مسيرته في البطولتين، كيف الحال الآن وكريستيانو يساهم في تعطيل هذا الجيل التاريخي من البرتغال بسبب الهوس بليو؟

    رونالدو لم يسجل أي أهداف في 5 مباريات من بطولة يورو 2024، وسجل مرة واحدة فقط في أولى مباريات مونديال قطر 2022 ضد غانا، وعجز عن هز الشباك بعدها ضد أوروجواي وكوريا الجنوبية وسويسرا والمغرب والآن الكونغو لتستمر المعاناة.

    روبرتو مارتينيز يتحمل الكثير من المشاكل التكتيكية للبرتغال في هذه البطولة، كما أنه الرجل الذي فشل في استغلال الجيل الذهبي لبلجيكا على أكمل وجه، ولكن رونالدو سيتحمل الجزء الأكبر لأنه اختار ذلك وفرض على نفسه هذا الواقع المرير ليصبح مطالبًا بهز الشباك على أقل تقدير في المونديال الحالي وهو اختبار كبير لعقليته.

  • MessiGetty Images

    انتظروا متعة ميسي في المونديال

    دعونا نؤكد أن ما نقوله ليس تقليلًا من العمل الجاد الذي يبذله رونالدو، لأن من دونه لما نافس ميسي طوال هذه السنوات، كما أن حفاظه على نفسه أطال عمره في الملاعب إلى سن 41 عامًا.

    ولكن وفقًا للمعطيات التي نشاهدها الآن في المونديال، فإن الأرجنتيني سيقدم لنا الكثير من المتعة والإبداع في كأس العالم 2026، لأنه يخوض البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بلا ضغوط، بعدما حصل على نسخة قطر 2022.

    إن حصل ميسي على اللقب الثاني في تاريخه سيكون أمرًا رائعًا، وإن لم يحدث فلا بأس، لقد فعل ما عليه واعتلى جميع منصات التتويج للبطولات الكبرى المهمة طوال مسيرته ولا يوجد هناك ما ينقصه، ولا يحتاج لأن يكون "مُنفرًا" لكل من حوله بالتذمر والشكوى المستمرة وطلب الكرة بغض النظر عن مكانه مثلما يفعل رونالدو.

    في الحقيقة، تلاشي الضغوط التي عاشها ميسي خلال فترة فشله مع المنتخب، قد يكون سببًا في زيادة حظوظ الأرجنتين للفوز باللقب الثاني على التوالي، خاصة وأن الفريق لديه عناصر مميزة مثل خوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز وغيرهما.

    هل انتهت القصة لرونالدو؟ أبدًا! الحظوظ قائمة لتغيير الوضع الحالي، ولكن للأسف "عقلية" البرتغالي، تؤكد لنا أن سيناريو مونديال 2022 يلوح في الأفق!

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    من الفائز بالمعركة المونديالية الأولى؟

    بكل تأكيد وبدون أدنى شك، ميسي تفوق على نظيره البرتغالي، وتفوق في المعركة الخاصة بالجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد تسجيله 3 أهداف وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية، مقابل "لاشيء" لكريستيانو!