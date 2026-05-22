تشير عدة دلائل إلى الدوري الإنجليزي، حيث أمضى المدرب الجديد لريال مدريد، جوزيه مورينيو (63 عامًا)، سنوات عديدة في العمل.
معرفة قديمة ونجم يصارع على الهبوط وخيارات شابة.. من يخلف دانييل كارباخال في ريال مدريد؟!
وفقًا لصحيفة Sport، يُعد ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد أحد المرشحين. وتشير التقارير إلى أن مورينيو حريص على جلب مواطنه البرتغالي إلى مدريد. وقد عمل الثنائي معًا سابقًا في صفوف «الشياطين الحمر»؛ ففي صيف عام 2018، انضم دالوت إلى يونايتد قادمًا من نادي بورتو مقابل 22 مليون يورو. وتولى مورينيو تدريب اللاعب هناك لمدة ستة أشهر.
دالوت، الذي يمكنه اللعب أيضًا في الجانب الأيسر، مرتبط بعقد مع مانشستر حتى عام 2028. وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي، حيث خاض 36 مباراة رسمية (سجل هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف). ومن المتوقع أن يسعى بطل إنجلترا التاريخي إلى الاحتفاظ به وتقديم عرض جديد له.
يبدو أن بيدرو بورو سيظل بعيدًا عن متناول ريال مدريد بسبب سعره الباهظ.
الخيار الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز هو بيدرو بورو لاعب توتنهام ، وفقًا لصحيفة *As*. ومع ذلك، يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مكلفًا للغاية. ومثل دالوت، فإن بورو مرتبط بعقد حتى عام 2028. وكان توتنهام، الذي لا يزال يخوض معركة الهبوط في الدوري الإنجليزي ، قد دفع 40 مليون يورو إلى نادي سبورتينج لشبونة في عام 2023.
على النقيض من ذلك، سيكون الخيار الثالث أرخص بكثير بالنسبة لريال مدريد: الاعتماد على منتجات أكاديمية النادي. مع اللاعبين الدوليين الشابين خيسوس فورتيا (19 عامًا) وديفيد خيمينيز (22 عامًا)، هناك موهبتان واعدتان يمكنهما شغل المركز خلف الظهير الأيمن الأساسي ترينت ألكسندر-أرنولد.
تشير الشائعات إلى أن فورتيا، الذي يُعتبر نجمًا مستقبليًا، سينتقل إلى كومو 1907 هذا الصيف، بينما خاض خيمينيز بالفعل أربع مباريات مع ريال مدريد بعد صعوده إلى الفريق الأول في الربيع.
أغلى صفقات انتقالات ريال مدريد:
اللاعب المركز تم التعاقد معه من السنة رسوم الانتقال جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند 2023 127 مليون يورو إيدن هازارد خط الوسط تشيلسي 2019 120.8 مليون يورو جاريث بيل مهاجم توتنهام 2013 101 مليون يورو كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد 2009 94 مليون يورو أوريليان تشواميني لاعب خط الوسط موناكو 2022 80 مليون يورو زين الدين زيدان لاعب خط الوسط يوفنتوس 2001 77.5 مليون يورو خاميس روديجيز خط الوسط موناكو 2014 75 مليون يورو كاكا خط الوسط ميلان 2009 67 مليون يورو لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت 2019 63 مليون يورو دين هاوسن الدفاع بورنموث 2024 62.5 مليون يورو