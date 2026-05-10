معايير تين هاج ورودجرز.. سلوت يواجه المجهول بعد صلاح والتاريخ يثبت صدق أبو تريكة!





وصول عدد الهزائم إلى 18 مباراة في موسم واحد ليس مجرد رقم عابر بل هو إعلان رسمي عن فشل ذريع لا يقبل الجدل.

يجب أن يدرك أرني سلوت أنه محظوظ للغاية، ببساطة لأن الأندية الكبرى التي تطمح للبطولات لا تمنح صك الاستقرار لمدرب يسقط في فخ الخسارة المتكررة بهذا الشكل المهين.

وبالنظر إلى تاريخ الكرة الأوروبية نجد أن هذه الحالات تعد استثناءات نادرة قلبت بها إدارات الأندية ويا للصدفة كان من ضمنهم ليفربول نفسه، وأثبتت الأيام فشلها الكلي وأدت لضياع مستقبل الفرق التي غامرت بالصبر.

ما جرى مع بريندان رودجرز في عام 2015 أو مع إريك تين هاج في مانشستر يونايتد يمثل دروسًا قاسية في كيفية انهيار هوية البطل حين تغيب المحاسبة الفورية.

لقد كان محمد أبو تريكة محقًّا تمامًا حين انتقد هذا التناقض الصارخ فكيف لمدرب يملك هذا السجل السلبي أن يتحدث عن المعايير؟ معايير النجاح تقاس بالنتائج والبطولات أولًا وأخيرًا وما يفعله سلوت الآن هو محاولة بائسة لتجميل واقع مرير بينما يغرق النادي في سلسلة إخفاقات لم يشهدها تاريخ ليفربول الحديث.



