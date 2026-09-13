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معاملة ملكية لأبطال العالم وتصفيق حار وهدايا.. تكريم خاص لنجوم برشلونة أمام ليفانتي!
ممر شرفي لنخبة برشلونة
تجلّت روح الرياضة في أبهى صورها بمدينة فالنسيا، حينما اقتنص نادي ليفانتي لحظةً للاحتفاء بإنجازات المجموعة الدولية في صفوف منافسه. وعلى خطى إلتشي، الذي أقام تكريمًا مماثلًا خلال الجولة الثانية من الموسم، حرص الفريق على أن يشعر لاعبو برشلونة بتقدير الأسرة الكروية الإسبانية بأكملها.
ومع خروج الفريقين لأداء الإحماء وما تلاه من مراسم، كانت الأجواء مشحونة بالحماس. فقد وضع جماهير ملعب سيوتات دي فالنسيا خصومات الأندية جانبًا ليقدّموا تصفيقًا حارًا وطويلًا وهم وقوف تكريمًا للرجال الذين ساهموا في إعادة كأس العالم إلى الأراضي الإسبانية. ليفانتي يُكرّم لاعبي برشلونة قبل المباراة عرفانًا بإسهاماتهم في نجاح المنتخب الوطني.
وعلى الرغم من التكريم الخاص الذي قدّمه ليفانتي للاعبي برشلونة الفائزين بكأس العالم، فإن بطل الدوري الإسباني لم يُظهر أي رحمة، إذ تقدّم بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط الأول. افتتح تشافي إسبارت التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُضاعف لامين يامال تقدّم برشلونة في الدقيقة التاسعة عشرة.
- AFP
العروض الخاصة من سانشيز مورانتي
قاد رئيس ليفانتي بابلو سانشيز مورانتي الاحتفالات بنفسه على أرض الملعب، حريصًا على أن يحصل كل واحد من اللاعبين الثمانية على هدية ملموسة تعبّر عن تقدير النادي لهم. وقدّم الرئيس قطعة فريدة من الحرف اليدوية المحلية، مصمّمة خصيصًا لكل لاعب، تخليدًا لتتويجهم بلقب أبطال العالم.
وضمّ اللاعبون الثمانية الذين كانوا محور الاحتفالات مزيجًا من النجوم الكبار ومواهب لا ماسيا الصاعدة. وكان رودري، وبيدري، ولامين يامال، وباو كوبارسي، وداني أولمو، وجوان جارسيا، وإيريك جارسيا، وجافي هم الأسماء التي سُلّط عليها الضوء خلال الحفل. وتقدّم كل لاعب لاستلام هديته من سانشيز مورانتي، وقد بدا عليه التأثر الواضح بحفاوة استقبال جماهير الأرض.
التغييرات التكتيكية والوجوه العائدة
وبينما تركّز الاهتمام في البداية على الاحتفالات، ظل هانزي فليك مركّزاً على المهمة الحالية وهو يدير الأحمال البدنية لتشكيلته. وأجرى المدرب الألماني عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية، مانحاً الفرص للاعبين مثل إيريك جارسيا، الذي شارك في التشكيلة وهو يرتدي قناعاً واقياً.
ومع تصاعد تحديات دوري أبطال أوروبا والتحديات المحلية، فإن مدرب برشلونة حريص على ضمان بقاء أبطال كأس العالم لديه في كامل حيويتهم.
- AFP
رسالة التضامن الاجتماعي من ليفانتي
كما استغل ليفانتي هذه المباراة البارزة لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة تؤثر حالياً على البلاد. فقبل انطلاق اللقاء، نزل لاعبو الفريق المضيف إلى أرض الملعب مرتدين قمصاناً خاصة دعماً لسبتة، في إشارة إلى أزمة الهجرة المستمرة في المدينة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا.
وحملت القمصان شعار "كلنا كاباياس"، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى سكان سبتة، بهدف تعزيز الشعور بالوحدة والوعي. وأوضح النادي أن الغرض من هذه المبادرة هو "تسليط الضوء على الوضع المعقد الذي يمر به الكثير من الناس والذي يجب حله في أقرب وقت ممكن".
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