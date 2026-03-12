Getty Images Sport
"مظلم للغاية" - برناردو سيلفا يقدم ملخصًا قاتمًا لخسارة مانشستر سيتي المؤسفة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
كابوس أوروبي للمدينة في مدريد
كان من الممكن أن تكون النتيجة أكثر إحراجًا للزوار لولا تصديجانلويجي دوناروما لركلة جزاء ضعيفة من فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني. على الرغم من النجاة بصعوبة من الهدف الرابع، ظلت الأجواء المحيطة بمعسكر مانشستر سيتي قاتمة، حيث اعترف كبار المسؤولين بأن الطريق إلى ربع النهائي يبدو الآن محفوفًا بالمخاطر قبل مباراة الإياب في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.
اعتراف سيلفا "المظلم للغاية"
بعد التفكير في النتيجة، لم يخف سيلفا خيبة أمله. قال برناردو: "عندما تكون النتيجة 3-0، يصبح الأمر أكثر صعوبة. الآن أشعر بالسوء الشديد، أشعر بالكآبة الشديدة. لكن غدًا يوم آخر، وبالتأكيد سنذهب إلى المباراة الأسبوع المقبل ونحن نعتقد أن لدينا فرصة".
وأضاف: "أعتقد أن فريقي سمح للعواطف بتغيير مجرى المباراة. كنا نشعر بالراحة، ونجد المساحات المناسبة، لكن بعد أن استقبلنا الهدف الأول، فقدنا السيطرة تمامًا، وتوقفنا عن التحكم في التحولات والكرات الثانية. عندما تلعب ضد ريال مدريد بمستوى جودته، فإنك تدفع الثمن".
غوارديولا يشكك في فرص مانشستر سيتي
بينما تعهد جوارديولا بالقتال في مباراة الإياب، كان توقعاته واقعية بشكل ملحوظ بالنظر إلى الصعوبات التي يجب على فريقه تجاوزها الآن. عندما سُئل عن فرصهم في التأهل، قال مدرب مانشستر سيتي للصحفيين: "في الوقت الحالي، ليست كبيرة. بالطبع سنحاول. الآن أصبح كل شيء أكثر صعوبة... لكننا سنكون هناك، سنكون مع جماهيرنا، يمكننا بذل المزيد من الجهد لتحسين أدائنا في الثلث الأخير من الملعب وسنحاول".
واجه المدرب انتقادات لقيامه بإشراك جيريمي دوكو وسافينهو وأنطوان سيمينيو لدعم إرلينج هالاند، لكنه نفى أنه أفرط في التغييرات في تشكيلته. وأضاف: "لا، لم تكن هناك تغييرات كثيرة. كانت هناك تغييرات أكثر في نيوكاسل، في المباريات الأخيرة لعب معظم اللاعبين. أردتهم أن يكونوا أكثر عدوانية في المواجهات الفردية على الأطراف. كان جيريمي رائعاً، وعانينا قليلاً على الجانب الأيمن. وصلنا مرات عديدة إلى موقف يشعرنا أننا نستطيع تسجيل هدف ونحاول أن نرى ما سيحدث في الشوط الثاني، لكنهم وصلوا ثلاث مرات وسجلوا ثلاثة أهداف".
كل الأنظار على الاتحاد
يجب على سيتي الآن أن يعيد تنظيم صفوفه محليًا ضد وست هام يونايتد قبل أن يحاول تعويض فارق الثلاثة أهداف يوم الثلاثاء المقبل. إن العودة المحتملة لكيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في مباراة الإياب تزيد من الشعور بالخوف الذي يحيط بهذه المباراة.
