ولهذا السبب تحديدًا، قد يتم تأجيل إحدى أكثر مباريات الكرة الفرنسية كلاسيكية لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الاثنين؛ في ظل مخاوف السلطات من أن تؤدي التجمعات المرتبطة بالأحداث الرياضية إلى تأجيج أعمال عنف جديدة، في وقت تستعد فيه حركة السترات الصفراء والنقابات لتنظيم تظاهرات جديدة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وبحسب الأرقام التي نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، تم اعتقال أكثر من 2400 شخص، كما تعرّضت آلاف المحال التجارية للنهب أو التخريب.