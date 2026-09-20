مصعب الجوير صاحب "سوابق انضباطية" وفهد المفرج آخر حلقاتها .. عبدالرزاق حمدالله كشف عيوبه واتهمه جورج جيسوس وعاقبه المنتخب السعودي قديمًا!

"أنت الرهان الأكبر" .. عبارة ترددت بمختلف الطرق خلال الأسابيع الماضية، موجهة خصيصًا لمصعب الجوير؛ نجم وسط القادسية، حيث علق الجميع الآمال عليه مع المنتخب السعودي في كأس الخليج 2026 "خليجي 27".

الجوير بشهادة الغالبية في الوسط الرياضي السعودي هو مستقبل المنتخب السعودي، بل وقائد الجيل الجديد، الذي ربما تنتهي على يده السنين العجاف من عدم الصعود لمنصات التتويج.

لكن مع دخولنا منتصف ليل اليوم الأحد، كانت المفاجأة بإعلان رسمي من المنتخب السعودي استبعاد صاحب الـ23 عامًا، بداعي "أسباب انضباطية"، بقرار مشترك بين المدرب جورجيوس دونيس والمدير التنفيذي فهد المفرج.

بيان الأخضر لم يكشف أي تفاصيل، ما فتح باب القيل والقال في هذا الشأن وسط الدعم الكبير الذي يحظى به الجوير في الوسط الرياضي.

لكن الأدهى أن البعض لجأ لتوجيه أصابع الاتهام على الفور لفهد المفرج؛ المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، مدعيين أنه "ينتقم" من اللاعب على إثر إصراره سابقًا على الرحيل عن الهلال بينما كان يتولى الأول منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالقلعة الزرقاء.

الأكيد أنه طالما لم يُكشف عن السبب بشكل رسمي، فلا يمكن اتهام أحد بالتربص باللاعب، خاصةً وأن استخدام تعبير "استبعاد لأسباب انضباطية"، ليس بجديد على مصعب الجوير!

في السطور التالية، نستعرض سويًا أبرز أربع وقائع انضباطية أُخذت على اللاعب، بينما لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره..



