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Egypt World Cup 2026Getty/GOAL
علي رفعت

مصر إلى ثمن النهائي: خططوا لاستنزافنا فابتلعهم الرعب.. كيف حوّل الفراعنة مفاجأة أستراليا إلى سراب؟

فقرات ومقالات
أستراليا ضد مصر
أستراليا
مصر
كأس العالم

الفراعنة يكسرون العقدة الإفريقية ويعبرون الفخ الأسترالي إلى ثمن النهائي.

نجح المنتخب المصري في حجز مقعده بدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد تفوقه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بمدينة دالاس الأمريكية. 

افتتح إمام عاشور التسجيل للفراعنة في الشوط الأول، قبل أن يتعادل المنتخب الأسترالي في النصف الثاني بهدف عكسي من محمد هاني، ليمتد اللقاء للأشواط الإضافية التي شهدت ضغطًا مصريًا  انتهى بابتسامة ركلات الترجيح التي أعلنت عبور مصر رسميًا إلى الدور المقبل وانتظار الفائز من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي.


  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إستراتيجية استنزاف النفس الإفريقي

    تمثل تكتيك المنتخب الأسترالي في نسخة كربونية من الأسلوب التقليدي الذي انهجته بعض المنتخبات الأوروبية أمام فرق القارة السمراء في هذه النسخة، حيث يعتمد المخطط على تسيير الشوط الأول بأقل مجهود ممكن، والقبول بالتقدم الإفريقي المؤقت كطُعم لتشجيع الخصم على بذل مخزونه البدني كاملاً.

    مع بداية الشوط الثاني، يبدأ المنافس البدني في رفع ريتم اللقاء تدريجيًا والاعتماد على الالتحامات العنيفة والكرات الطولية المستمرة، انتظارًا للحظة الحتمية التي يتراجع فيها المنسوب اللياقي للاعب الإفريقي، وهو ما يمهد لارتكاب هفوات دفاعية قاتلة ناتجة عن التعب الجسدي والذهني.


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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المقصلة الجماعية لمنتخبات القارة

    عانت أغلب المنتخبات الإفريقية في هذه النسخة المونديالية من لعنة الدقائق الأخيرة وغياب النفس الطويل، مما جعل التقدم المبكر مجرد تمهيد لسقوط دراماتيكي.

    تجرع منتخب السنغال من الكأس ذاتها عندما تقدم بهدفين نظيفين على بلجيكا قبل أن ينهار بدنيًا وتستقبل شباكه ثلاثة أهداف متتالية جاء رصاصة الرحمة منها في الدقيقة 112 من الشوط الإضافي الثاني. 

    كما سقط منتخب الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا بهدفين بعد تقدم مبكر، وانضمت جنوب إفريقيا للقائمة بخسارة قاتلة أمام كندا بهدف في الدقيقة 90، بينما عجزت كوت ديفوار عن الحفاظ على تعادلها لتخسر في الدقائق الأخيرة من النرويج أيضًا.


  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مفارقة القدر ورقم هاني السلبي


    شهدت المباراة مفارقة غريبة وقاسية تكررت للمرة الثانية في المونديال الحالي، ففي الوقت الذي كان يقدم فيه محمد هاني مباراة كبيرة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، ويسجل إمام عاشور هدف التقدم، عاد هاني ليدون لقطة دراماتيكية صعبة بتسجيل هدف عكسي بالخطأ في مرماه، مكررًا نفس تفاصيل المباراة الافتتاحية للمجموعات ضد بلجيكا. 

    هذا الهدف العكسي تسبب في دخول الظهير الأيمن المصري تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي برقم سلبي تاريخي، إذ كشفت منصة أوبتا للإحصائيات أن هاني بات ثاني لاعب فقط في التاريخ يحرز هدفين عكسيين في نسخة واحدة بعد المدافع البلغاري الراحل إيفان فوستوف في نسخة 1966. 

    كما أسهم الهدف في جعل النسخة الحالية الأكثر تسجيلًا للأهداف الذاتية في تاريخ المونديال بواقع 13 هدفًا عكسيًا.


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    انكسار اللعنة وتبديل ذهب أدراج الرياح


    على عكس المتوقع والحسابات البدنية التقليدية، انكسرت اللعنة الإفريقية تمامًا على أسوار الإصرار المصري، فلم يستسلم الفراعنة للإعياء في الأشواط الإضافية، بل أظهروا نضجًا تكتيكيًا كبيرًا وأداءً أربك المنافس تمامًا من خلال تنظيم التمرير الأرضي والخطورة الهجومية المستمرة.

    هذا الحضور المصري القوي والمنظم أصاب الجهاز الفني لأستراليا بالرعب من استقبال هدف قاتل، مما أجبرهم على التراجع دفاعيًا وتسيير الدقائق الأخيرة نحو ركلات الترجيح كخيار آمن، وهو ما أكدته اللقطة التكتيكية الصريحة للمدرب توني بوبوفيتش في الدقيقة 118 بالدفع بالحارس الخبير مات ريان المتخصص في ركلات الترجيح بدلاً من باتريك بيتش.

    غير أن هذا التخطيط الأسترالي والتبديل المدروس ذهب أدراج الرياح بعدما أهدر لاعبو أستراليا ركلاتهم، وسجل حسام عبد المجيد الركلة الحاسمة مهديًا الفراعنة بطاقة العبور التاريخية ومحبطًا كل الحسابات البدنية للمنافس.


  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد

    بيت القصيد في هذا الإنجاز التاريخي هو أن الفوز بمباريات المونديال الإقصائية لا يتطلب الموهبة الفنية الفطرية وحسب، بل يستلزم بالضرورة صلابة ذهنية حديدية ونفسًا طويلًا قادرًا على ترويض التفوق البدني للمنافسين وتحويل الإرهاق إلى وقود لتحقيق الانتصارات القاتلة.


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