فيديو | "يقوم بتدريبنا بعدها يعود إلى ناديه" .. هجوم قوي على رينارد بعد رباعية مصر ومقترح لإنقاذ السعودية بكأس العالم!

الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، هاجم هيرفي رينارد مدرب السعودية بعد الأداء الهزيل أمام مصر، مشيرًا إلى أن إقالته أمر ضروري قبل انطلاق مونديال 2026.

وقال العنقري:"رينارد من وجهة نظري هو مدرب ضعيف، اعتمد على تشكيل الهلال بـ9 لاعبين في المرة الأولى، والفريق وقتها كان يلعب بنفس طريقة رامون دياز".

وأضاف:"أزعم أنني أحيانًا أنني أجيد قراءة المدربين، رينارد أسلوبه غير واضح، ومن وجهة نظري لم يقدم أي شيء، كان يعتمد على مجموعة في المرة السابقة والآن يحاول إعادتها لأنه لا يمتلك أي فكرة جديدة".



