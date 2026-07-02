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زهيرة عادل

الآن على مصر والجزائر أن تقلقا! .. مشهد بلجيكا "المؤسف" يتحول لعمل بطولي أمام السنغال و"لا تنخدعوا بإشادات ساديو ماني"

فقرات ومقالات
بلجيكا ضد السنغال
بلجيكا
السنغال
كأس العالم
ساديو ماني
يوري تيليمانس
لياندرو تروسارد
روميلو لوكاكو
مصر
الجزائر

ماذا حدث في مواجهة بلجيكا والسنغال؟

"هناك مباريات تُكسب ولا تُلعب" .. ومواجهة بلجيكا والسنغال واحدة منها، حيث لم يقدم الشياطين الحمر ما يستحقون عليه التأهل، ومع ذلك عبروا لدور الـ16 من كأس العالم 2026!

كتيبة المدرب رودي جارسيا قادت ريمونتادا تاريخية أمام أسود التيرانجا الليلة، محولة تأخرها بثنائية نظيفة، إلى فوز بنتيجة (3-2)، في عودة لم تستغرق الأربع دقائق.

البداية كانت من جانب السنغال، حيث سجل الحبيب ديارا وإسماعيلا سار ثنائية في الدقيقتين 24 و51، قبل أن يعود روميلو لوكاكاو ويوري تيليمانس مدركين التعادل بهدفين في الدقيقتين 86 و89، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية.

وبينما كان يتهيأ الجميع للجوء لركلات الحظ الترجيحية، تحصل تيليمانس على ضربة جزاء، أحرز بفضلها هدف الفوز في الدقيقة 5+120 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار، يودع المنتخب السنغالي البطولة، فيما ينتظر نظيره البلجيكي في دور الـ16، الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أمام البوسنة والهرسك.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة السنغال وبلجيكا دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • ذهب بلجيكا لا يصدأ

    في وقت يعاني به كريستيانو رونالدو في البرتغال، وكذلك رياض محرز مع الجزائر، وغيرهما من قادة في منتخباتهم وسط مطالب الجماهير بإجلاسهم على مقاعد البدلاء، عطفًا على عامل العمر وأفضلية الأصغر سنًا، يبقى الوضع في المنتخب البلجيكي مختلفًا..

    إن بحثنا عن صاحب الفضل في عبور بلجيكا من دور المجموعات أولًا ثم دور الـ32 فلن يكون رودي جارسيا؛ المدير الفني، ولن يكون للاعبين الشباب أو من هم حتى في منتصف العشرينات وأواخرها، بل لبقايا الجيل الذهبي كيوري تيليمانس، روميلو لوكاكو، تيبو كورتوا، كيفين دي بروينه وتوماس مونييه، بالإضافة إلى النجم الأول لياندرو تروسار. أما الجيل الجديد وعلى رأسه جيريمي دوكو، فاكتفى بالدور الشرفي.




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  • اللعنة الأفريقية .. على مصر والجزائر أن يحذرا

    أما بالانتقال للحديث عن المنتخب السنغالي فهو المنتخب الذي دفع ثمن استهتاره غاليًا..

    لن يختلف أحد على أن تبديلات مدرب بلجيكا رودي جارسيا أتت بثمارها، خاصةً الثنائي لوكاكو وتوماس مونييه، لكن تلك التغييرات انتصر ليس لأفضليتها الفنية فقط، إنما لشعور السنغاليين في المقام الأول بضمان المباراة مع بقاء أربع دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي، ما بين تفكك الخطوط وأخطاء الحارس موري دياو، والدليل أن لوكاكو لم يحرز هدفه سوى في الدقيقة 86 رغم الدفع به منذ الدقيقة 46.

    ويبدو أن لعنة الدقائق الأخيرة أصبحت مكتوبة على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، إذ ودعت كوت ديفوار بهدف في الدقيقة 86 أمام النرويج (2-1)، وكذلك خرجت الكونغو أمام إنجلترا بهدف في الدقيقة 86 (2-1)، والليلة دور أسود التيرانجا بثنائية في الدقيقتين 86 و89، قبل إحراز هدف الفوز في الدقيقة 5+120.

    الآن على المنتخب المصري ونظيره الجزائري أن يحذرا قبل مواجهتي أستراليا وسويسرا، من تلك اللعنة التي فلت منها المنتخب المغربي عابرًا لدور الـ16 بالفعل على حساب هولندا.

  • مشهد بلجيكا المؤسف يقلب الطاولة على السنغال

    النتيجة النهاية لأي موقف هي الحكم في الأخير على مدى إيجابيته أو سلبيته، وما حدث في مواجهة بلجيكا والسنغال الليلة يقول إن "المشهد المؤسف" انتصر..

    الحديث هنا عن المشادة التي نشبت بين نجمي الشياطين الحمر يوري تيليمانس ولياندرو تروسار في توقف شرب الماء بالشوط الثاني، إذ همّ الثنائي بتعنيف بعضه البعض، لولا تدخل روميلو لوكاكاو للسيطرة على الموقف سريعًا.

    صحيح أن الحالة الجماعية للمنتخب البلجيكي في المباراة كانت تستحق أن يعنف الـ11 لاعب داخل المستطيل الأخضر بعضه البعض، في ظل التشوه الفني المقدم، لكن في النهاية مثل تلك المواقف مكانها الغرف المغلقة دائمًا، منعًا لتوتر الأجواء أكثر داخل المستطيل الأخضر.

    إلا أن "الريمونتادا" بدأت من هذه المشادة، ما بين كتيبة ترفض الاستسلام رغم السوء الفني الذي تعاني منه وتحول حالة الشحن بين قادتها إلى قوة ضاربة في وجه كتيبة أخرى مستهترة بالوقت القاتل..

    والنتيجة؟ تروسار يصنع هدف التعادل القاتل لتيليمانس في الدقيقة 89، والأخير يأتي بنفسه بركلات الجزاء التي أحرز منها هدف الفوز في الدقيقة 5+120.




  • لا تنخدعوا بإشادات ساديو ماني

    إن حصل طالب على نتيجة 5/10 درجات في امتحان بعدما كان يتحصل على 2/10 مثلًا، فسيعد ما حققه إنجازًا يستحق الإشادة رغم سوءه .. هذا تمامًا حال ساديو ماني في مواجهة بلجيكا مقارنة بمستواه في دور المجموعات بكأس العالم 2026.

    في مرحلة المجموعات، يُصنف ماني واحد من أسوأ لاعبي أسود التيرانجا، بل هو الأسوأ في مرتبة واحدة تضمه مع نيكولاس جاكسون وكاليدو كوليبالي، حتى ظننا أحيانًا أن يبخل على منتخب بلاده بالجهد داخل المستطيل الأخضر.

    لكن هذا الوضع تغير خلال مواجهة الشياطين الحمر، إذ كان ماني واحد من أكثر لاعبي السنغال نشاطًا، سواء هجوميًا أو دفاعيًا، فخلق ثلاث فرص لزملائه، ناهيك عن إهداره فرصتين بنفسه، مع كونه صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف الأول لأسود التيرانجا.

    إلا أن مستوى ماني مع السنغال في المونديال الجاري يبقى علامة استفهام كبيرة، فحتى مع نشاطه اليوم، لم يقدم 50% من مستواه الحقيقي، خاصةً فيما يتعلق بتعامله داخل منطقة جزاء الخصم، حيث سيطرت عليه القرارات الخاطئة.


  • إسماعيلا سار .. البطل الذي تقمص دور "ياكوبو"

    لا يختلف اثنان حول اختيار إسماعيلا سار نجمًا لمواجهة السنغال وبلجيكا، قبل ريمونتادا الأخير، لكن سيعض أصابع الندم كثيرًا أيضًا..

    سار سجل هدف أسود التيرانجا الثاني في المباراة، ليدخل به التاريخ الأفريقي في كأس العالم من أوسع أبوابه، إذ أصبح ثاني لاعب أفريقي يسجل أربع أهداف في نسخة واحدة من المونديال بعد الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا الذي فعلها في نسخة 1990.

    كذلك رفع بهذا الهدف رصيده في المونديال لخمسة أهداف، ليكون الهداف التاريخي للسنغال، والثاني في قائمة هدافي القارة السمراء بالحدث العالمي خلف الغاني أسامواه جيان؛ صاحب الستة أهداف.

    لكن هذا النجاح لا يرفع اللوم عن إسماعيلا سار في الفرصة التي سنحت له في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، إذ قرر من خلالها إحياء واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ الحدث العالمي..

    في تلك الدقيقة من مواجهة بلجيكا اليوم، وصلت كرة لسار المواجه للمرمى تمامًا، لكنه سدد بطريقة غاية في الغرابة، لتصطدم الكرة في القائم قبل أن تخرج خارج الملعب.



    تلك اللقطة تذكرنا بما فعله النيجيري أنطوني ياكوبو في مونديال 2010، خلال مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، حينما وصلت له الكرة بالقرب من المرمى المواجه له، لكنه سدد بغرابة أيضًا خارج الشباك، لتصنف واحدة من أغرب لقطات إهدار الفرص في تاريخ الحدث العالمي.

    مؤكد أن سار يلوم نفسه حاليًا ألف مرة على تلك الفرصة!