مصر والأرجنتين | حلم مدته 79 دقيقة انتهى بكابوس ظالم .. الأدرينالين قتل طموحات العميد وإليكم سر نكسات الدقائق الأخيرة

إنه الأمل الذي يقتلك .. يضعك على أعتاب التاريخ، وعلى بعد دقائق معدودة فقط من تحقيق حلمك، قبل أن تستيقظ على الكابوس .. ملحة مصر والأرجنتين انتهزت بهزيمة الفراعنة 3/2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026

صدق أو لا تصدق .. مصر كانت متقدمة بهدفين نظيفين في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بثنائية سجلها ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، ليصبح الإنجاز المونديالي أقرب من أي وقت مضى، قبل أن يظهر ليونيل ميسي!

ساحر إنتر ميامي صنع الهدف الأول عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 79، قبل أن يضيف بنفسه الثاني بعدها بـ4 دقائق فقط.

مصر أضاعت فرصة دخول شوطين إضافيين، واستمرت في فقدان التركيز رغم المستويات البطولية لأغلب اللاعبين، وعلى رأسهم مصطفى شوبير الذي أنقذ ركلة جزاء من ميسي في الدقيقة 21.

عقاب كرة القدم كان أقسى مما نتخيل، وفي الحقيقة مصر لم تستحق هذا السيناريو، ولكن على كل حال .. إنزو فيرنانديز سجل الثالث للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتلاقي الفائز من سويسرا وكولومبيا في ربع النهائي.

طريقان كانا أمام مصر .. السير على خطى النرويج التي أسقطت البرازيل 2/1، أو تكرار سيناريو السنغال وبلجيكا، عندما تقدم ممثل إفريقيا 2//0 في دور الـ32 وخسر كل شيء في الدقائق الأخيرة..



