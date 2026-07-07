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علي سمير

مصر والأرجنتين | حلم مدته 79 دقيقة انتهى بكابوس ظالم .. الأدرينالين قتل طموحات العميد وإليكم سر نكسات الدقائق الأخيرة

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كأس العالم
مصر
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
ليونيل ميسي
ليونيل سكالوني
حسام حسن

ريمونتادا غريبة تصعد بالأرجنتين إلى ربع النهائي

إنه الأمل الذي يقتلك .. يضعك على أعتاب التاريخ، وعلى بعد دقائق معدودة فقط من تحقيق حلمك، قبل أن تستيقظ على الكابوس .. ملحة مصر والأرجنتين انتهزت بهزيمة الفراعنة 3/2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026

صدق أو لا تصدق .. مصر كانت متقدمة بهدفين نظيفين في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بثنائية سجلها ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، ليصبح الإنجاز المونديالي أقرب من أي وقت مضى، قبل أن يظهر ليونيل ميسي!

ساحر إنتر ميامي صنع الهدف الأول عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 79، قبل أن يضيف بنفسه الثاني بعدها بـ4 دقائق فقط.

مصر أضاعت فرصة دخول شوطين إضافيين، واستمرت في فقدان التركيز رغم المستويات البطولية لأغلب اللاعبين، وعلى رأسهم مصطفى شوبير الذي أنقذ ركلة جزاء من ميسي في الدقيقة 21.

عقاب كرة القدم كان أقسى مما نتخيل، وفي الحقيقة مصر لم تستحق هذا السيناريو، ولكن على كل حال .. إنزو فيرنانديز سجل الثالث للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتلاقي الفائز من سويسرا وكولومبيا في ربع النهائي.

طريقان كانا أمام مصر .. السير على خطى النرويج التي أسقطت البرازيل 2/1، أو تكرار سيناريو السنغال وبلجيكا، عندما تقدم ممثل إفريقيا 2//0 في دور الـ32 وخسر كل شيء في الدقائق الأخيرة..


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هكذا تلعب أمام الكبار

    وسط مشاعر الغضب والإحباط، يجب ألا ننكر حق حسام حسن مدرب منتخب مصر، في الصورة المبهرة التي قدمها العميد الليلة، رغم فارق الجودة بين عناصر الفريقين.

    مهما اعترضت على حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم، يجب تحيتهما ومنحهما حقهما الكامل على الطريقة التي دخل بها الفريق المباراة، ورسمت السيناريو المثالي للفوز قبل فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة.

    منتخب باراجواي ظهر كنموذج للمنتخبات الأقل تصنيفًا من الكبار سواء فرنسا أو إسبانيا وألمانيا أو غيرهم، وذلك بسبب القوة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق وصلابته وإغلاقه للمساحات وقتل المباراة تمامًا.

    أسلوب ممثل أمريكا الجنوبية نجح أمام ألمانيا في دور الـ32، ولكنه فشل بشكل ذريع ضد فرنسا ليخسر الفريق ويخرج أمام الديوك رغم الصورة المشرفة، وذلك لأن الفريق ببساطة قرر الدفاع وهو لا يمتلك أي شيء!

    أن تدافع أمام الكبار والنتيجة 0/0 دون أي محاولة تذكر للهجوم، مع تحويل لاعبيك لـ"مصدات" لهجمات الخصم، ووضعهم في موقف "المطارد" للكرة في أغلب الفترات، سيجعلك معرضًا للانهيار في أي لحظة بسبب ضغط الخصم وجودته وانخفاض طاقتك البدنية.

    نموذج باراجواي فشل أمام فرنسا في واحدة من أسوأ المباريات في النسخة الحالية من المونديال، لذلك حسام حسن قرر الدخول بطريقة أكثر جرأة من أجل الفوز على بطل العالم!

    العميد قرر تفادي كل هذه الخطايا التي ارتكبها غيره سواه باراجواي أو غيرها :

    اللعب بخط دفاع منخفض "بدلًا من ذلك قرر الاعتماد على خط متوسط وأحيانًا انتهج أسلوب الضغط العالي لإجبار الخصم على التألق"

    لم يراقب ميسي فقط "لأن الأرجنتين بها العديد من العناصر المميزة الأخرى، وإغفالها يضع الفريق في مأزق كبير

    لم يبالغ في الدفاع أو دخول المباراة بعدد كبير من المدافعين " فاجأ الخصم بأسلوب غير متوقع ومباغت، ربما لم يستعد له المدرب ليونيل سكالوني"

    ولذلك كل شيء كان على ما يُرام .. وهنا كنا بحاجة إلى روح باراجواي

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ضريبة فقدان التركيز

    من منطلق "ما لا يدرك كله لا يُترك جله"، كان يجب على مصر الاستعانة بسيناريو باراجواي وعدم تجاهله بشكل كامل، ممثل أمريكا الجنوبية كان يحمي نفسه وهو لا يمتلك أي شيء، ولكن الفراعنة كانت لديهم الأفضلية بهدفين نظيفين.

    عندما يكون لديك هذا الكنز الثمين وأنت على بعد 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، فعليك فعل أي شيء من أجل حمايته، حتى وإن كان من خلال تقديم كرة القدم القبيحة والدفاع، وربما ارتكاب الأخطاء التي تقتل المباريات تمامًا.

    مصر تركت الأرجنتين تقوم بتسريع النسق كما أرادت، وخلق الكثير من الفوضى على حدود وداخل منطقة الجزاء لتعزيز حظوظها في الفوز، مع تنشيط الصفوف بدخول نيكو جونزاليس ولاوتارو مارتينيز، ومصر لم تستطع إيقاف ذلك !

    تغييرات الفراعنة لم تخدم كذلك، خروج هيثم حسن أحد نجوم المباراة والذي أبهرنا بمرواغتين مذهلتين، في هدف زيكو الأول الملغي، والهدف الثاني الذي تم احتسابه، تسبب في انخفاض مستوى الفريق بشكل ملحوظ، وحرمانه من المتنفس الذي كان يبقي الكرة في وسط الأرجنتين الوقت الكافي، حتى يتنفس باقي زملائه الصعداء لحين عودة الخصم للحالة الهجومية.

    في الحقيقة .. هيثم حسن كان ميسي مصر قبل الدقيقة 79، قبل أن يظهر لنا ليو الحقيقي ليقلب الطاولة تمامًا .. وهنا لا يمكننا الاعتراض أو مناقشة ذلك، مهما راقبته سيلدغك ويجعلك تدفع الثمن على كل لحظة من غياب التركيز.

    الأدرينالين والشعور بالنشوة في الإنجاز التاريخي المحتمل، ربما كلفا حسام حسن، لأن تغييراته لا تعكس حاجة الفريق لحماية نفسه وتفوقه، أدخل محمود حسن تريزيجيه بدلًا من المصاب هيثم حسن، عمر مرموش بدلًا من زيكو، في الوقت الذي كان عليه خلق زيادة عددية أكبر في المناطق الدفاعية لتقليل معدل الخطأ وزيادة فرصة إصلاحه.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ميسي يحسم الصراع في ليلة "سيناريو السنغال وبلجيكا"

    قبل وصول المباراة إلى الدقيقة 79، كان يشعر عشاق كريستيانو رونالدو بالكثير من السعادة، لأن نجم النصر لن يغادر وحده كأس العالم، ميسي أيضًا سيخرج من البطولة وأمام مصر الفريق المصنف أقل من إسبانيا بطبيعة الحال.

    ولكن بعدها، أظهر ليو معدنه من جديد بتمريرته الحاسمة لكريستيان روميرو، قبل أن يسجل الثاني وكأنه يسدد الكرة بكامل غضبه في شباك مصطفى شوبير، ليضع بلاده في ربع النهائي بسيناريو جنوني وريمونتادا من الصعب تصديقها.

    وهنا يظهر الفارق بين ميسي ورونالدو، موهبة الأرجنتيني الخارقة تمكنه من كتابة مثل هذه اللحظات بمهارة فردية بحتة، بينما يحتاج كريستيانو للكثير من المساعدة من حوله لإحراز الأهداف وصناعة الفارق، وذلك بسبب عامل السن والأمور الأخرى.

    الغريب أن ليو يفعل ذلك مع فريق أقل بكثير من البرتغال، خط دفاع عادي جدًا، ووسط ليس في أفضل مستوياته، وهجوم يعاني في وجود المتخبط خوليان ألفاريز ولاوتارو الذي يبحث عن نفسه في هذا المونديال، بينما يمتلك رونالدو كل من فيتينيا وجواو نيفيش ورافائيل لياو وبرونو فيرنانديز وروبن دياش وغيرهم.

    والأغرب من كل شيء، أننا شاهدنا سيناريو السنغال وبلجيكا يحدث مع فريق إفريقي آخر، مما يعكس معاناة بعض المنتخبات في هذا المونديال من الناحية الذهنية، والتي تخذلها حتى إن ظهرت بصورة فنية عالية.

    مصر فعلت كل شيء فعليًا، وحتى إن سجلت الأرجنتين التعادل، كانت الحظوظ قائمة، ولكن وقتها الفريق غادر أرض الملعب "ذهنيًا"، لأنه لم يكن مؤهلًا للتحول من سيناريو "الفريق المتحكم في مسار المباراة" إلى فريق آخر يحاول التأمين والهروب من كارثة.

    جودة الفريق لم تخدم مصر والعميد، محمد صلاح لم يكن في أفضل حالاته، مرموش ومباراة أخرى من الخذلان، في الوقت الذي تمتلك فيه الأرجنتين ميسي .. وهذا يكفي!

    هل يمكن لتألق ليو إصلاح كل مشاكل الأرجنتين والفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي؟ أمر غير متوقع وإن حدث .. عفوًا، لا يمكن لأحد الحديث عن مقارنته برونالدو مرة أخرى.

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    شكرًا حسام حسن

    نعم هناك حالة من الغضب والإحباط والتذمر والشعور بالغضب من الإجهاد والإصابات وسوء الحظ، وربما من الحكم الذي كان عليه احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة لمحمد صلاح، بالإضافة لوجود خطأ في لقطة الهدف الثالث للأرجنتين.

    هل ظلم الحكم فرانسوا ليتكسير مصر؟ ربما، هل استحقت مصر تلك الهزيمة .. لا، لأن الفريق تفوق جماعيًا في أغلب فترات المباراة على نظيره الأرجنتيني صاحب الجودة العالية.

    وعمومًا، يجب توجيه الشكر إلى العميد، الذي أعاد لمصر سمعتها الكروية من جديد، بعد سنوات من المعاناة مع مدربين أجانب لا يهتمون كثيرًا بمصلحة الفريق، بقدر تركيزهم على الرواتب الضخمة والشروط الجزائية التي تجعل رحيلهم أكثر ربحًا من استمرارهم.

    حسام حسن هو "رجل الجمهور" مثل شقيقه إبراهيم حسن، لذلك كان من الطبيعي رؤية شوارع مصر وهي تهتز مع هدفي مصر اليوم، قبل أن تسود الكآبة والحزن على الجميع.

    العميد أعاد للعديد من المشجعين شغف التحمس لمنتخب مصر من جديد، وهذا أمر لا يمكن لأي من كارهيه تجاهله بأي شكل من الأشكال، مهما حاولوا التقليل من إنجازه، بحجة أنه فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل مع إيران وبلجيكا وأستراليا "فاز بركلات الترجيح".


    اليوم كان رد، أداء أسطوري حتى الدقيقة 79 أمام بطل العالم، ولكن مباراة كرة القدم 90 دقيقة .. إن لم تركز بالشكل الكافي ستدفع الثمن بأسوأ صورة ممكنة.

    عبارات مثل "نشعر بالفخر والشرف والحماس، أبطال رغم الهزيمة، الحكم هو السبب" لن تصلح أي شيء .. يجب تقبل الهزيمة والتعلم منها، مع الحرص على عدم هدم البناء الجميل الذي قام العميد بتشييده، بل دعمه نحو الأفضل.

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