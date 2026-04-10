مصادرة سيارة بورش وتهديدات بالقتل: الأسباب المذهلة وراء الاختفاء المفاجئ لمدافع نجم فريق ساو باولو
اختفاء نجم ساو باولو قبل ظهوره مجدداً في الإكوادور
تطور اختفاء أربوليدا المفاجئ إلى أزمة كبيرة بالنسبة لسان باولو. فقد أفادت التقارير بأن المدافع الإكوادوري لم يعد بالإمكان الوصول إليه منذ يوم السبت الماضي بعد أن تغيب عن التزاماته المهنية مع النادي. وسرعان ما تزايد القلق داخل النادي بعد أن ظلت المحاولات المتكررة للاتصال بالمدافع دون رد لأكثر من 48 ساعة. واتخذت الأوضاع منعطفاً آخر عندما أشارت تقارير من البرازيل إلى أن أربوليدا قد سافر إلى الإكوادور، حيث شوهد في مدينة إسميرالداس يقضي وقتاً مع أصدقائه.
النادي يطالب بتفسير فوري من المدافع الغائب
وقد ترك اختفاؤه زملاءه ومسؤولي النادي في حيرة من أمرهم، لا سيما وأن المدافع المخضرم يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الشخصيات احترامًا ومحبةً في غرفة الملابس. وفي ظل الغموض الذي يحيط بمكان وجود اللاعب، أصدر نادي ساو باولو بيانًا رسميًا يطالب فيه بتوضيح الموقف.
وجاء في البيان: "يعلن نادي ساو باولو لكرة القدم أنه اتخذ جميع الإجراءات المناسبة وأرسل اليوم إخطارًا رسميًا إلى اللاعب روبرت أبيل أربوليدا إسكوبار، الذي لم يحضر التزاماته المهنية منذ يوم السبت الماضي (4)، ومنحه مهلة 24 ساعة لتقديم توضيحات وتسوية وضعه المهني".
اضطرابات مالية، ومصادرة سيارة، وتهديدات مزعومة
وراء الكواليس، ظهرت تفاصيل مقلقة بشأن الوضع المالي الشخصي لأربوليدا. وعلى الرغم من كسبه حوالي 160 ألف يورو شهريًا، تزعم صحيفة «أ بولا» أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يعاني من «انعدام تام للسيطرة المالية». ويُقال إن الوضع تفاقم عندما صادرت السلطات سيارته من طراز «بورش كاريرا» في البرازيل كضمان لديونه غير المسددة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الادعاءات بأن أربوليدا ربما تلقى تهديدات بالقتل مرتبطة بديونه. وتشير بعض التقارير إلى أن رحلته المفاجئة إلى الإكوادور قد تكون محاولة للهروب من موقف خطير وليس مجرد إجازة شخصية بسيطة. كما كشفت التحقيقات في أوضاعه المالية أنه لم يتبق سوى حوالي 2000 يورو في حساباته المصرفية، في حين تطالب دعوى قضائية رفعتها محاميته السابقة كارولين برانداو بدفع ما يقرب من 132 ألف يورو كأتعاب قانونية غير مسددة.
الغموض يكتنف مستقبل المدافع في مورومبي
لا يزال مستقبل أربوليدا القريب مع نادي ساو باولو غير واضح، حيث ينتظر النادي ردّه على الإخطار الرسمي. وقد يؤدي عدم عودته وتقديم تفسير لغيابه إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو حتى إنهاء عقده، حيث تشير التقارير إلى أن النادي يدرس بالفعل الخيار الأخير. كان المدافع شخصية رئيسية في مورومبي منذ وصوله من نادي يونيفرسيتاد كاتوليكا في عام 2017. خلال فترة وجوده في البرازيل، ساعد النادي على الفوز ببطولة كامبيوناتو باوليستا في عام 2021، وكأس البرازيل في عام 2023، وكأس السوبر البرازيلي في عام 2024.